Új alapítvány segíti az ételallergiás magyar családokat

Hozzáteszi: fontos a figyelemfelkeltés is, hiszen a gyermekkorban jelentkező fájdalom esetében is felmerülhet az allergia gyanúja. Ha a gyermek már ebben az életkorban átesik az orvosi kivizsgáláson, idejében kezelhetővé válik a probléma.

Még azoknak is érdemes időszakosan, kúraszerűen elhagyni a tejet vagy a glutént, akik nem allergiások ezekre az anyagokra, hiszen az élet későbbi szakaszában kialakulhat érzékenység

– teszi hozzá a kuratóriumi elnök, aki édesapjával, Barta Józseffel és nővérével, Szabó-Barta Melindával közösen hozta létre az alapítványt.

Cégek és szakértők jelentkezését is várják

A tagok munkáját orvos és gyermekorvos is segíti, és mentes termékeket forgalmazó cég is felvette már velük a kapcsolatot. Jelenleg pedig további orvosok, dietetikusok és cégek jelentkezését várják, erősítve a szakértői vonalat.

Ebből a célból alapították meg az Év Egészségtudatos Vállalata és Környezetbarát Vállalata országos díjakat is, támogatva a hazai jó gyakorlatok és kezdeményezések terjedését.

Nagyon sok ételallergiás emberrel találkozhatunk a mindennapokban, így mindenképp üdvözlendő lenne, ha egy cég külön juttatásokkal segítené őket

– mondja Dr. Barta Anita, hozzátéve: arra is biztosítanak lehetőséget, hogy az érintettek tapasztalatokat cseréljenek. Mentes rendezvények is várják majd őket, nyáron a Balatonon, ősszel pedig Szekszárdon.

Ha egyelőre szűk körben is, de ma már vidéken is megtaláljuk a mentes termékeket. Többek közt például a siófoki Café Spiritben, amely az alapítvány vezetőségének mintakávézója, ráadásul mára macaronozó is.