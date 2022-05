Így ismerheti fel az allergiás asztma tüneteit gyerekeken

Az allergiás betegségek számának emelkedésével egyre inkább jellemző, hogy már kisgyermekkorban is megjelennek az allergiás asztma tünetei. Dr. Somogyi Éva gyermektüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa elmondta, hogy milyen panaszok utalhatnak arra, hogy a gyermeknél allergia és asztma is fennáll – olvasható az origo.hu cikkében.

Gyakori köhögés, légzési panaszok pollenszezonban

A felsőlégúti allergia, másnéven szénanátha tünetei már 2-3 éveseknél is megjelenhetnek, az allergiások számának emelkedésével pedig a gyerekek körében is egyre gyakoribbak a tünetek. A szénanátha orrfolyást, tüsszögést, szem- és orrviszketést, orrdugulást, könnyezést okozhat. Ezt a tavaszi és nyári időszakban elsősorban a szabadban szálló virágpor, vagyis pollenek okozzák, de kiválthatja más allergén is, ami az év bármely időszakában okozhat panaszt, így tavasszal és nyáron is. Ilyen allergének a házipor, a penészgomba vagy az állati szőrök és hámsejtek.