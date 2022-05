Futással is küzdenek a betegség ellen

Olykor a futás sokkal többet jelent, mint azt gondolnánk, legalábbis a 74 éves Etta Roberts azok közé tartozik, akiknek a sport több, mint „szimpla” mozgás – olvasható a csupasport.hu cikkében.

Az északír asszony elismerésre méltó módon száz úgynevezett Parkrun-versenyt fejezett be, azaz százszor tett meg öt kilométert a környezetében az amatőröknek rendezett futóviadalokon. Robertsnek egészségügyi szempontból is nagyon sokat használtak az események, hiszen a rákból próbált kigyógyulni, amikor futócipőt húzott. Mint mondta, a kezelőorvosok támogatták a törekvésében, hiszen fizikailag és mentálisan is rengeteget jelentett, hogy a kemoterápia idején is aktív maradt.