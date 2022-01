Már tíz perc futástól is felpörög az agyunk, és javul a közérzetünk

Az adatok egyértelmű eredményt hoztak: már a röpke idejű futástól is megemelkedett az agyban az endokannabinoidok szintje, ezek vannak hatással az örömérzetre és az izgalom növekedésére.

Ezen felül az adatok alátámasztották, hogy az agyi funkciókban és a hangulat szabályozásában is szerepe van a megnövekedett véráramlásnak.

Mindez azért is értékes információ, mert tíz perc futáshoz tényleg nincs szükség sok mindenre, ilyen rövidke időt szinte bárki talál egy zsúfolt napban is, és az alapfelszerelés sem kerül sokba, szinte csak egy kényelmes cipőre van szükség. A kutatók emellett foglalkoztak a kerékpározással kapcsolatos hasonló tanulmányokkal is, és arra jutottak, hogy

a mozgásformák kicsit olyanok, mint a különböző gyógyszerek: másféle hatással vannak a szervezetre, az agyra és a mentális egészségre.

Azért persze azt is megjegyezték, hogy hosszú távon tíz percnél több idő kell a megfelelő erőállapot kialakításához, egyetlen tízperces futással nem lehet csodákat tenni. Ugyanakkor ne tántorítson el minket, ha csupán ennyi időnk jut futásra, az is valami, és érezhetően jó hatást gyakorol ránk.

