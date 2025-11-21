Alex Berenson: A drogellenes harc kulcsa a társadalmi konszenzus

Alex Berenson, a neves újságíró és író a Yale Egyetemen szerzett diplomát történelem és közgazdaságtan szakon, újságírói karrierjét 1994-ben kezdte, majd 1999 és 2010 között – mikor a The New York Times oknyomozó riportereként dolgozott – két alkalommal is iraki háborús tudósítóként szolgált. 2006 óta több mint egy tucat könyve jelent meg különböző fiktív témákban, de rendszeresen publikált a Covid-járványról, a Wall Street pénzügyi gépezetének kártékony hatásairól és a kábítószer-használat jelentette kihívásokról. Az X-en több mint félmillió követővel rendelkező, így a közvélemény alakításában is jelentős szerepet betöltő író november 19-én az MCC budapesti konferenciáján a drogpolitika, a közvélemény formálása és a média felelőssége mellett a kábítószer-legalizáció társadalmi következményeiről tartott előadást, majd lapunk kérdéseire is válaszolt.

Alex Berenson író, a The New York Times egykori oknyomozó riportere az MCC budapesti konferenciáján lapunknak ad interjút, 2025 november 19-én. Forrás: MCC

– Ön a Tell Your Children című könyvében alapvetően kritikusan fogalmaz a drogliberalizációról, de a véleménye ennél jóval árnyaltabb. Elmagyarázná, miben?

– Persze. Amerikában nem fogjuk emberek millióit bebörtönözni csak azért, mert elszívnak egy füves cigit vagy akár keményebb szereket is használnak. Erre egyszerűen nincs megfelelő börtönkapacitás, és nem is ez a cél, és szerintem ez a legtöbb országban így van. A kérdés tehát nem csak az, hogy mi lesz a végeredmény. Az a fontos, hogy társadalmi szinten hogyan tudjuk visszaszorítani a droghasználatot. És igen, a börtönbüntetésnek továbbra is része kell legyen a rendszernek. Lehetséges következmény kell legyen azok számára, akiket már többször is rajtakaptak vagy akik kisebb bűncselekményt is elkövettek, mondjuk droghasználat mellett. De mindez nem arról szól, hogy mindenkit lecsukjunk! Arról szól, hogy társadalmi konszenzus alakuljon ki arról, hogy a droghasználatot nem ösztönözzük!

Az Egyesült Államokban viszont – legalábbis a kannabisz esetében – ennek pont az ellenkezője történik: kifejezetten ösztönözzük a fogyasztást. Van egy legális iparág, amely ezt reklámozza is!

Valahányszor New Yorkban végighajtok a 9-es úton, nem messze az otthonomtól, látom az óriásplakátot, ami egy kannabiszboltot hirdet. Ez így nincs rendben; nem ebbe az irányba kellene haladnunk.

