Kozák Luca előretekintett az Eb-re, Halász Bence soha vissza nem térő esélyről beszélt

Európa-bajnokságot a páros években rendeznek atlétikában, s az megszokott, hogy az olimpiai években sokaknak nem ez a fő versenye. Idén más lehet az ok, szeptember 11. és 13. között Budapest ad otthont az először kiírt atlétikai világdöntőnek, amelyet a nemzetközi szövetség (WA) az olimpia- és vb-mentes idények csúcseseményének szán.

Eb vagy atlétikai világdöntő: melyik a fő verseny?

Minden számban szűk lesz a mezőny, Kozák, vagy éppen a 400-as Molnár Attila és a kalapácsvető Szabados Ármin a kvalifikáció határán billeg a világranglistán, bár tegyük hozzá, rendezőként kapunk két szabadkártyát is majd a világdöntőre. Az egyetlen magyar, akinek azonban már tényleg biztosra vehetjük az indulását, az olimpia ezüstérmesünk, Halász Bence, aki a Gyulai Memorialon kalapácsvetésben új idei legjobbal, 81,65 méteres dobással harmadik helyen zárt, s lapunk kérdésére összevetette az Eb és a világdöntő fontosságát.