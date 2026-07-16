kozák lucaHalász Bencegátfutásatlétikakalapácsvetés

Kozák Luca előretekintett az Eb-re, Halász Bence soha vissza nem térő esélyről beszélt

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A legjobb magyar atléták kedden a budapesti arany kategóriás nemzetközi versenyen, a Gyulai István Memorialon mutatták meg, milyen formában vannak nagyjából egy hónappal az Európa-bajnokság előtt. Kozák Luca 100 gáton megdöntötte az országos csúcsát, a kalapácsvető Halász Bence pedig idei legjobbját érte el. Kozák és Halász is nyert már Eb-érmet, atlétikai világdöntő viszont idén lesz először, ráadásul Budapesten.

Koczó Dávid
2026. 07. 16. 6:30
Kozák Luca 100 gáton új országos csúccsal hangolt a Gyulai Memorialon a birminghami atlétikai Európa-bajnokságra Fotó: Mirkó István
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Európa-bajnokságot a páros években rendeznek atlétikában, s az megszokott, hogy az olimpiai években sokaknak nem ez a fő versenye. Idén más lehet az ok, szeptember 11. és 13. között Budapest ad otthont az először kiírt atlétikai világdöntőnek, amelyet a nemzetközi szövetség (WA) az olimpia- és vb-mentes idények csúcseseményének szán.

Eb vagy atlétikai világdöntő: melyik a fő verseny?

Minden számban szűk lesz a mezőny, Kozák, vagy éppen a 400-as Molnár Attila és a kalapácsvető Szabados Ármin a kvalifikáció határán billeg a világranglistán, bár tegyük hozzá, rendezőként kapunk két szabadkártyát is majd a világdöntőre. Az egyetlen magyar, akinek azonban már tényleg biztosra vehetjük az indulását, az olimpia ezüstérmesünk, Halász Bence, aki a Gyulai Memorialon kalapácsvetésben új idei legjobbal, 81,65 méteres dobással harmadik helyen zárt, s lapunk kérdésére összevetette az Eb és a világdöntő fontosságát.

– Európaiaknak az Európa-bajnokság jelentőségét nem kell magyarázni. 

A világdöntőről viszont kérdéses, hogy ha legközelebb meg is rendezik, lesz-e rajta kalapácsvetés, az pedig biztosra vehető, hogy nem lesz újra Budapesten. Ebből a szempontból ez mindenképpen egyedi lehetőség lesz

– fogalmazott Halász, aki a technikájával és a stabilitásával is elégedett az év két fő versenye előtt.

Ugyanakkor a nagy világversenyekről három ezüsttel és négy bronzzal rendelkező Halásznak az aranyra az Európa-bajnokság lehet a jobb esély, a kanadai Ethan Katzberg most Budapesten is néhány centi híján két métert vert a szoros európai élmezőnyre. Igaz, Halász biztos benne, hogy még javul a formája.

– Technikailag rendben vannak a dobások, a stabilitás megvan, de a sebesség még hiányzik, ezért nincsenek meg a plusz méterek, amelyeket a kidobásnál tudnék összeszedni. Szinte órára pontosan ki van számolva, hogy az Eb-n és a világdöntőn legyen jó a forma, ennek érdekében nem is versenyeztem túl sokat idén – mondta kalapácsvetőnk, aki idei legjobbját (81,65) érte el a Gyulai Memorialon.

 

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