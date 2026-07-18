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Magyar Péter nekiment a BYD-nak, pont akkor amikor Brüsszel is a kínai autógyártókat támadja

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Mindössze ürügy lehet Szijjártó Péter BYD-hoz szerződése a miniszterelnök számára, hogy nekiessen a magyarországi BYD-beruházásnak. Mindezt pedig azért tehette Magyar Péter, hogy a belé bizalmat fektető brüsszeli vezetésnek, illetve a német lobbinak a kedvében járjon.

Máté Patrik
2026. 07. 18. 6:40
Fotó: Tekn?s Miklós
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Erre válaszul egy Facebook-kommentben gúnyosan arról értekezett a miniszterelnök, hogy a Mercedes nem az Orbán-kormány, vagy épp Szijjártó Péter miatt döntött a bővítés mellett, hanem épp annak ellenére. Természetesen a gyárátadó sem múlhatott el anélkül, hogy Magyar Péter botrányt okozzon, ugyanis a kormányfő kitiltotta a rendezvényről Szemereyné Pataki Klaudiát, a város fideszes polgármesterét, akit egyébként 2008-ban pont azzal a céllal neveztek ki alpolgármesternek, hogy megvalósuljon a Mercedes beruházása. 

Valójában ezért mehetett neki Magyar Péter a BYD-nak

A Világgazdaság írta meg, hogy ma Európa autópiaca egyre nagyobb nyomás alá kerül, miközben a BYD európai értékesítése meredeken emelkedik, és más kínai autógyártók is ugyanebbe az irányba haladnak. A folyamat kárvallottjai között vannak egyebeket mellett a német autógyártók, így a portál által példaként említett Mercedes is. Az Európai Unió pedig úgy gondolja, hogy a BYD ellen 17 százalékos kiegyenlítő vámokkal vág vissza. 

Arról már az Economix írt, hogy nem hozták meg a várt áttörést az Európai Unió tavaly bevezetett vámjai: miközben a nyugati autógyártók egyre több elektromos modellt állítanak elő Európában, a kínai márkák tovább növelik részesedésüket a kontinensen. Egy friss elemzés szerint a BYD a szigorítások ellenére is látványosan erősödött az európai piacon.

Ez alapján joggal merül fel, hogy Szijjártó Péter átigazolása csak egy ürügy volt Magyar Péternek arra, hogy nekirontson a BYD-nak. Mindezt tehette azért, hogy az Európai Unió brüsszeli vezetésének és a német politikai, illetve gazdasági érdekcsoportoknak a kedvében járjon.

Ám ezzel a miniszterelnök lassan feladja az Orbán Viktor által meghirdetett gazdasági semlegesség politikáját. A BYD beruházás elleni támadás pedig a magyar gazdaságra is komoly veszélyeket jelenthet.

A németek fújják a passzátszelet

A kormány és a német érdekkörök összefonódására maga a miniszterelnök is utalt, amikor egy sajtótájékoztatón arra hivatkozva vette védelmébe az alaptörvény 17. módosítását – amely megbuktatja Sulyok Tamás államfőt, valamint lefejezi az ellenzéket az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 12 éves cikluskorláttal –, hogy azt a Németországban kormányzó CDU/CSU támogatja.

De az brüsszeli és berlini befolyás növekedésének a tézisét erősíti az is, hogy Manfred Weber, a Tiszát magában foglaló Európai Néppárt elnöke (a német CSU tagja) arról beszélt, hogy

Magyar Péter meghálálta a belé fektetett bizalmat.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

 

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