Jól kiosztotta Magyar Pétert Havasi Bertalan Szijjártó Péter lemondása kapcsán
A Fidesz közleményt adott ki, miután Szijjártó Péter bejelentette, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, hogy a BYD vállalatcsoportnál dolgozzon tovább. Orbán Viktor pedig a közösségi oldalán üzent a korábbi külügyminiszterének.
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