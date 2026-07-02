Áder János szerint alkotmányos puccs, ahogyan el akarják mozdítani Sulyok Tamást

Hangsúlyozta, nem nevezhető megfosztási jogalapnak, hogy a Tisza-kormány azon a véleményen van: Sulyok Tamás nem testesíti meg a nemzet egységét.

Megsértik az alaptörvényt

Arra a kérdésre, hogy mit tenne Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök helyében, Áder János azt válaszolta, nem szeretne nyilvánosan javaslatokat megfogalmazni arra vonatkozólag, hogy Sulyok Tamás ellenjegyezze-e a lemondásáról szóló alkotmánymódosítást. Felidézte: a Bokros-csomagot az Alkotmánybíróság több ponton alkotmányellenesnek találta, ám Göncz Árpád akkori köztársasági elnök kifogás nélkül aláírta. Ennek ellenére akkoriban senki nem kérte távozásra az államfőt – emlékeztetett, hozzátéve, hogy ezt a hagyományt is követhetnénk most.

Ha elfogadják a jelenlegi alkotmánymódosítást, az azt jelenti, hogy puccsal távolítják el a köztársasági elnököt, megsértve a magyar alaptörvényt, hiszen ebben az esetben visszamenőleges hatályú jogalkotás történik

– mondta.

Áder János szerint az új államfőnek nem lesz tekintélye, nem fogja megtestesíteni a nemzet egységét, hiszen az elődjét alkotmányellenesen, alkotmányos puccsal távolítják el. A volt köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy a jogállami kritériumok betartását és az alkotmányos garanciákat hiányolja az eljárásból.

Ha a Tisza Párt komolyan gondolja, hogy a jogállami szabályok betartásával gyakorolja a hatalmat, akkor ezt az alkotmánymódosítást vissza kell vonni

– hangoztatta.

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: Éberling András)