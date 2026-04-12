Földi Béla: Egy művésznek a közéleti kérdésekben is egyenesnek kell maradnia

– Évtizedek óta meghatározó alakja a hazai táncéletnek. Jól tudom, hogy Raza Hammadival közösen honosítottak meg Magyarországon egy jazztáncstílust?

– A valóság ennél árnyaltabb. Amikor azt mondjuk, jazztánc, a legtöbben nem tudják pontosan, miről van szó, ugyanis ez a stílus is rendkívül sokféle. Bob Fosse világa például egészen más, mint amit a West Side Storyban láthatunk – utóbbira talán elsőre nem is mondanánk, hogy jazztánc, pedig az, egy Jerome Robbins-féle irányzat. Raza Hammadi nagymestere Matt Mattox volt, aki egy teljesen egyedi jazztáncstílust hozott létre.

Földi Béla beszélgetésünkben arra is kitért, miért nem állt be a deviáns kortárs tánctrendek mögé. Fotó: Polyák Attila

– Ez mikor történt?

– A 60-as években, amikor Mattox Amerikából átjött Európába. Tanított az angol Királyi Táncakadémián is, majd Párizsban kötött ki, ahol egy arab kisfiú, Raza Hammadi bement az órájára, és ott is ragadt. Matt Mattox együttest alapított, amit visszavonulása után Hammadi vett át. Én egy nemzetközi tanfolyamon találkoztam először vele, ahol jó barátság szövődött köztünk. Több mint húsz éven keresztül szerveztem neki hazai kurzusokat, és számos helyen koreografált Magyarországon.

– Mikor és hogyan köteleződött el a tánc mellett?

– Jeszenszky Endre, vagyis Jesza tanítványa vagyok. A rendszerváltás előtt Magyarországon alig voltak magániskolák, a táncművészetet a klasszikus balett és a néptánc uralta. Jesza, aki operaházi táncos volt, saját iskolát nyitott. A külföldre távozott táncos barátai folyamatosan küldték neki a szakmai újdonságokat a világ minden tájáról. Ezek alapján kezdett el jazztánccal foglalkozni, és ezt tanítani a gyerekeknek. Akkoriban a „Jeszenszky jazzbalett” fogalom volt. Amikor a 70-es évek végén odakerültem hozzá, ez elképesztően népszerű és modern dolognak számított.

– Hogy került közel a tánchoz? Családi indíttatás állt a háttérben?

– Ó, nem, ez óriási véletlen volt. Talán édesapám révén volt egy olyan adottságom, hogy ha zenét hallottam, ha egy szobában ültem is, akkor „repültem”. Nekem olyankor kitágult a világ. De valójában semmi közöm nem volt a tánchoz. Aztán 17 évesen, amikor elkezdett érdekelni a másik nem, a diszkóban lehetett ismerkedni, a Kertészeti Egyetemen pedig minden hétvégén nagy diszkók voltak táncversennyel. Egy lánnyal duettet alkotva megnyertük az egyiket, mire többen mondták, hogy tanuljak táncolni, mert ügyes vagyok. Nem értettem, miről beszélnek: azt hittem, már tudok táncolni. De a kisördög nem hagyott nyugodni, így kötöttem ki Jeszánál, és hét évre ott is ragadtam a mesternél.

Volt egy szerencsés alapmentalitásom: soha nem voltam elégedett. Mindig többet akartam tudni, és ha valahol már elértem egy jó szintet, gyorsan elmentem oda, ahol újra az utolsó sorba kellett állnom.

– A folyamatos fejlődés igénye vitte külföldre is?