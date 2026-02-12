Titokzatos pulzár, ami forradalmasíthatja a fizikát

A titokzatos pulzár egy úgynevezett milliszekundumos objektum, ami azt jelent, hogy egyetlen másodperc alatt több százszor fordul meg a tengelye körül.

Titokzatos pulzárt fedeztek fel a Tejútrendszer középpontjában Fotó: Space.com

A titokzatos pulzár, ami kulcs lehet a kvantumgravitációs elmélethez

Ennek a most felfedezett lehetséges pulzárnak 8,19 milliszekundumként ismétlődnek a jelei, ami már önmagában is izgalmas, mivel a Tejútrendszer közel kétszázmilliárd csillaga között csak alig pár száz ehhez hasonló típusú objektum ismert. A második ok, ami kiemelten különlegessé teszi ezt az objektumot, az a galaktikus helyzete, mert úgy tűnik, hogy az ezredmásodperces pulzár a Sagittarius A*, a galaxisunk középpontjában található hatalmas szupermasszív fekete lyuk közvetlen közelében található. A Sagittarius A* tömege körülbelül 4,3 milliószorosa a Nap tömegének, és félelmetes gravitációs ereje durván eltorzítja körülötte a téridőt.

A Tejútrendszer középpontjában rejtőző gigantikus fekete lyuk, a Sagittarius A* művészi ábrája Fotó: Space.com

Pulzárnak nevezzük azokat a rendkívül sebesen forgó neutroncsillagokat, amelyek nagyon erős mágneses térrel rendelkeznek. A pulzálás jelensége azoknál a neutroncsillagoknál lép fel, amelyek mágneses tengelye nem esik egybe a forgási tengelyükkel. Ahogy a környezetükben befogott anyag az objektum mágneses pólusai felé zuhan, röntgensugarak formájában nagy mennyiségű energia szabadul fel egy kúp formájú térrészben. A sebesen forgó neutroncsillag pólusairól érkező röntgensugarak az égitest tengelyforgása miatt a távoli megfigyelő számára nagy pontosságú periodikus pulzálásként látszanak. Az egyik legismertebb ilyen objektum a Rák-pulzár, amelynek 33 ezredmásodperces forgása folyamatosan lassul. A Rák-pulzár az égbolt legerősebb gamma-sugárzásának forrása is egyben.

A Sagittarius A*-t már korábban is felhasználták Einstein általános relativitáselméletének tesztelésére. Ha a pulzárjelölt valóban ott van, ahol az első megfigyelések alapján meghatározták a helyzetét, vagyis a gigantikus fekete lyuk közvetlen közelében, akkor értelemszerűen a Sagittarius A* elképesztő gravitációs ereje is komoly befolyást gyakorolhat az objektum pulzációjára, ez pedig páratlan lehetőséget jelenthet Albert Einstein általános relativitáselmélete helyességének tesztelésére, lehetővé téve új ismeretek megszerzését, sőt, a lehetséges korlátok felfedezését is az univerzum megismerésében.