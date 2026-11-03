3I/ATLAS: még mindig tartogat meglepetést a távolodó csillagközi objektum

Sehol sem tapasztaltak ekkora deutériumarányt

A csillagászok a James Webb űrtávcső segítségével megmérték a deutérium-hidrogén (D/H) arányát a 3I/ATLAS metánjában.

A deutérium, vagy nehézhidrogén a hidrogén egyik stabil és ritka izotópja. Ami a természetes előfordulási arányát illeti, átlagosan 6500 „normál” hidrogénatomra jut egyetlen deutériumatom. A deutérium atommagját, a deutront egy proton és egy neutron építi fel, míg a normál hidrogén atommagja csupán egyetlen protonból áll.

A hidrogén-2 izotóp, vagy a deutérium atommagja egy protonból és egy neutronból áll Fotó: Wikimedia Commons/ McSush

A deutérium, mint a hidrogén nehezebb izotópjának a beépülése molekulákba a kutatók számára jó támpontot nyújt annak a meghatározásához, hogy az adott molekulák milyen körülmények között keletkezhettek.

A 3I/ATLAS esetében mért arány hozzávetőleg 3,33%, ami nagyjából a tizennégyszerese annak a metánra vonatkozó D/H-aránynak, amelyet az ESA Rosetta űrszondája mért a 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökösön, az egyetlen olyan további, de a Naprendszerből származó üstökösön, amelynek az anyagában egyértelműen sikerült kimutatni a deutériumot tartalmazó metánt.

A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös Fotó: ESA/Rosetta/NAVCAM

Ez a mérési eredmény meghaladja a Naprendszerben mért összes eddigi értéket, és legalább 1,4 -szer magasabb a Naprendszer szerves molekulái esetében kapott értéknél.

Rendkívül széles mintát vizsgáltak meg a kutatók

A kutatók 2025. december 22-én és 23-án vizsgálták meg az üstökös kómáját a James Webb űrtávcső NIRSpec műszerének integrált mezőegységével (Integral Field Unit), amikor a 3I/ATLAS körülbelül 2,4 csillagászati egységre, azaz csaknem két és félszeres Nap-Föld távolságra volt a központi csillagunktól, a Naptól.