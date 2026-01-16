Üstökös a láthatáron: gyorsan kifényesedő égi vándor közeledik felénk

Ez az üstökös válhat a 2026-os év egyik legnagyobb csillagászati látványosságává, ami idén áprilisában Magyarországról is megfigyelhető lesz.

Üstökös bukkanhat fel Magyarország egén 2026 áprilisában Fotó: Space.com

Üstökös: fantasztikus látványban lehet részünk áprilisban

A 2025. októberi C/2025 A6 (Lemmon) és C/2025 R2 (SWAN) kométák után a leglátványosabbnak ígérkező C/2025 R3 (PanSTARRS) üstökös várhatóan 2026. április 20-án éri el a perihéliumot, vagyis pályájának a Naphoz legközelebbi pontját. Ekkor a Naprendszer külső zónájának jeges látogatója a számítások szerint alig 76,3 millió kilométerre lesz a Naptól – írja a Space.com csillagászati hírportál. Az üstökös a Vénusz és a Merkúr pályája között fogja elérni a Naphoz való legnagyobb közelségét.

A tavalyi év leglátványosabb kométája a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös volt (Fotó: Javier Zayas / Space.com)

A C/2025 R3 PanSTARRS április 27-én kerül legközelebb a Földhöz, a bolygónktól való távolsága ekkor 70,8 millió kilométer lesz és feltehetően ekkor válik a legfényesebbé is. Köztudott, hogy az üstökösök fényességnövekedése kiszámíthatatlan, amit több és pontosan előre nem kalkulálható tényező befolyásol.

Egy üstökös fényessége és így a szabad szemmel való láthatósága is több csillagászati tényezőtől függ. Ezek közé tartozik a mag mérete és a magot borító fagyott gázokból álló jég tömege. További, a kifényesedés mértékét befolyásoló körülmény lehet a mag forgási sebessége, illetve a pályasíkja és perihéliumának pontja, vagyis a Naphoz való legközelebbi távolsága is. Amennyiben az üstökös a pályája során közel kerül a Naphoz és a magja gazdag fagyott gázokban, a napsugárzás hatására e fagyott gázok szublimálódni kezdenek vastag gáz- és porburkot képezve a szilárd mag körül. Ha intenzív a párolgás, a Naphoz közeledő üstökös mögött a sugárnyomás hatására hosszú csóva alakul ki. A csillagászok csak azokat a kométákat hívják „nagy üstökösnek”, amelyeknél e feltételek együttesen fennállhatnak, és ezért a kométa fényes, szabad szemmel is látható üstökössé válhat. A C/2025 R3 pedig ilyen nagy üstökösnek számít.

Bár az előzetes prognózisok alapján a C/2025 R3 lehet az év legfényesebb üstököse, de azt egyelőre még nem lehet pontosan meghatározni, hogy mekkora lesz a maximális fényessége. A legpesszimistább becslések szerint az üstökös fényessége nem fogja meghaladni a 8 magnitúdót, ami körülbelül a csak egy kisebb csillagászati távcsővel megpillantható Neptunusz fényességének megfelelő érték.