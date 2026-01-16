üstökösmagNaprendszercsóvakóma (üstökös)fényerősségláthatóságcsillagászat

Üstökös a láthatáron: gyorsan kifényesedő égi vándor közeledik felénk

Egy teljesen új, 2025 szeptemberében a hawaii Haleakala Obszervatórium Panoráma Felmérő Távcső és Gyorsreagálású Rendszer (Pan-STARRS1) műszeregyüttesével felfedezett égitest akár a 2026-os év leglátványosabb jelenségévé is válhat. A jelenleg a belső Naprendszer felé haladó, C/2025 R3 katalógusszámot kapott üstökös idén április végén kerül legközelebb központi csillagunkhoz a Naphoz, valamint a Földhöz is a Vénusz és a Merkúr pályája között elhaladva. Egyes prognózisok szerint az üstökös a napközelsége idején elérheti a 3 magnitúdós fényességet, ebben az esetben pedig a C/2025 R3 az esti égbolt szabad szemmel is megpillantható nagy látványossága lesz.

Elter Tamás
Forrás: Space.com2026. 01. 16. 17:30
Rendkívüli látvánnyá válhat április végén a C/2025 R3 PanSTARRS üstökös Fotó: NewsBytes
Ez az üstökös válhat a 2026-os év egyik legnagyobb csillagászati látványosságává, ami idén áprilisában Magyarországról is megfigyelhető lesz.

Üstökös bukkanhat fel Magyarország egén 2026 áprilisában
Üstökös bukkanhat fel Magyarország egén 2026 áprilisában  Fotó: Space.com

Üstökös: fantasztikus látványban lehet részünk áprilisban

A 2025. októberi C/2025 A6 (Lemmon) és C/2025 R2 (SWAN) kométák után a leglátványosabbnak ígérkező C/2025 R3 (PanSTARRS) üstökös várhatóan 2026. április 20-án éri el a perihéliumot, vagyis pályájának a Naphoz legközelebbi pontját. Ekkor a Naprendszer külső zónájának jeges látogatója a számítások szerint alig 76,3 millió kilométerre lesz a Naptól – írja a Space.com csillagászati hírportál. Az üstökös a Vénusz és a Merkúr pályája között fogja elérni a Naphoz való legnagyobb közelségét. 

A tavalyi év leglátványosabb kométája a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös volt (Fotó: Javier Zayas / Space.com)

A C/2025 R3 PanSTARRS április 27-én kerül legközelebb a Földhöz, a bolygónktól való távolsága ekkor 70,8 millió kilométer lesz és feltehetően ekkor válik a legfényesebbé is. Köztudott, hogy az üstökösök fényességnövekedése kiszámíthatatlan, amit több és pontosan előre nem kalkulálható tényező befolyásol.

Egy üstökös fényessége és így a szabad szemmel való láthatósága is több csillagászati tényezőtől függ. Ezek közé tartozik a mag mérete és a magot borító fagyott gázokból álló jég tömege. További, a kifényesedés mértékét befolyásoló körülmény lehet a mag forgási sebessége, illetve a pályasíkja és perihéliumának pontja, vagyis a Naphoz való legközelebbi távolsága is. Amennyiben az üstökös a pályája során közel kerül a Naphoz és a magja gazdag fagyott gázokban, a napsugárzás hatására e fagyott gázok szublimálódni kezdenek vastag gáz- és porburkot képezve a szilárd mag körül. Ha intenzív a párolgás, a Naphoz közeledő üstökös mögött a sugárnyomás hatására hosszú csóva alakul ki. A csillagászok csak azokat a kométákat hívják „nagy üstökösnek”, amelyeknél e feltételek együttesen fennállhatnak, és ezért a kométa fényes, szabad szemmel is látható üstökössé válhat. A C/2025 R3 pedig ilyen nagy üstökösnek számít.

Bár az előzetes prognózisok alapján a C/2025 R3 lehet az év legfényesebb üstököse, de azt egyelőre még nem lehet pontosan meghatározni, hogy mekkora lesz a maximális fényessége. A legpesszimistább becslések szerint az üstökös fényessége nem fogja meghaladni a 8 magnitúdót, ami körülbelül a csak egy kisebb csillagászati távcsővel megpillantható Neptunusz fényességének megfelelő érték.

A Magyarországról is jól látható és könnyen felismerhető Cassiopea konstelláció csillagtérképe  Fotó: Wikimedia Commons

Más prognózisok alapján viszont a C/2025 R3 napközelsége idején az üstökös erőteljes kifényesedése várható, amely elérheti a 2,5–3 magnitúdós értéket, ami a jellegzetes W formája miatt az égbolt egyik legkönnyebben felismerhető csillagképe, a Cassiopea relatíve fényes csillagainak a fényerejével azonos.

Magyarországról is látható lesz a C/2025 R3 PanSTARRS

Annak esélyét, hogy a C/2025 R3 üstökös fényes, szabad szemmel is jól látható objektummá váljék jelentősen megnöveli az úgynevezett előszórás jelensége. Az üstökös a pályaszámítások alapján ugyanis a Föld és a Nap között fog elhaladni, ami nagymértékben megnöveli a relflexiót, vagyis a napfény visszaverődését az üstökös magja körül a párolgás miatt kialakuló gázokból és porból álló kómán, valamint az üstökös csóváján. Ez a jelenség 2026 áprilisának utolsó napjaiban válhat a legintenzívebbé, 

és éppen ezért van a legnagyobb esély arra is, hogy ekkor válhat a leglátványosabbá a kométa.

Egy üstökös fényességét több tényező is befolyásolhatja   (Fotó: Wikimedia Commons)

A C/2025 R3 üstököst 2025. szeptember 8-án fedezte fel a Pan-STARRS egyik 1,8 méter átmérőjű tükrös teleszkóppárja a hawaii Haleakalā vulkán tetején. A Pan-STARRS folyamatosan nagy látószögű felvételeket készít az égről, majd szoftveresen összehasonlítja ezeket a régebbi képekkel, és megjelöl mindent, ami elmozdul a fotókon. A hawaii Mauna Keában található 3,6 méteres teleszkóppal szeptember 17-én elvégzett további megfigyelések alapjá a csillagászok ki tudták számítani az üstökös pályáját.

A C/2025 R3 PanSTARRS üstökös április végén az északi féltekéről nézve a hajnali égbolton, május elején a déli féltekéről megpillantva pedig napnyugta után lesz a legszebb. A napközelségét a Halak (Pisces) csillagképben a Pegazus konstelláció úgynevezett nagy négyzete alatt fogja elérni. Az üstökös megfigyelését több csillagászati tényező is befolyásolja. Amikor az üstökös a legfényesebbé válik az éjszakai égbolton, valószínűleg némi holdfény zavarhatja majd a látványt, de a perihélium idején még holdtalan lesz az éjszakai égbolt. 

A hawaii Haleakala Obszervatórium 1,6 méteres ikerteleszkópja, amellyel az üstököst felfedezték  Fotó: Star Walk

A 2026. április 17-én bekövetkező újhold jó előjel az üstökös naplemente utáni, április 20-i perihéliumának idején való megpillantására. Április 27-én, a Földhöz legközelebbi pontján azonban valószínűleg elveszik majd a Nap vakító fényében. Április 13. és 15. körül az üstökös a Pegazus nagy négyzetében lesz látható, körülbelül 15 fokkal a keleti horizont felett és egy órával napkelte előtt a középső északi szélességi körökről, így Magyarország területérő is nézve.

Jó eséllyel ez lesz az év nagy üstököse

E napok néhány hajnalán a fogyó félhold ugyancsak látható lesz a keleti horizont felett. A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös felfedezése után eltelt néhány „terméketlen év” után hat nevezetes üstökös is felbukkant 2024-ben, illetve 2025-ben. E rövid periódusban a 2024 áprilisában felfedezett 12P/Pons-Brooks (más néven a „Sárkányok Anyja” ) üstökös volt az első. Ezt a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstökös követte 2024 októberében, majd a fényes C/2024 G3 (ATLAS), az „újévi üstökös” következett a sorban, ami nagyszerű látványt nyújtott a déli féltekéről 2025 januárjában. 

2024. és 2025. az üstökösök éve volt   Fotó: Star Walk

Ezt 2025. október közepén a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös követte, amely elérte a szabad szemmel láthatóság küszöbét, majd az észlelhetőség szempontjából ennél halványabb C/2025 R2 (SWAN) üstökös zárta a sort. Noha csak erősebb távcsövekkel vált megpillanthatóvá, ám ennek ellenére is kétségtelen, hogy az üstökösök közül az első díjat a 2025-ös év szenzációja, a 3I/ATLAS csillagközi objektum vitte el, ami a 2017-ben felfedezett 1I/ATLAS Oumuamua aszteroida, valamint a 2019-ben azonosított 2I/ATLAS Borisov-üstökös után a harmadik olyan égitest volt, ami az intersztelláris térből érkezett a Naprendszerbe. Szűk három hónapon belül viszont az is kiderül, hogy a C/2025 R3 lesz-e valóban az év csillagászati szenzációja, és a 2026-os év „nagy üstököse”.

A C/2025 R3 üstököst:

  • 2025 szeptemberében fedezték fel a hawaii PanSTARRS műszereivel,
  • a pályaszámítások szerint idén április végén lesz földközelben,
  • és ekkor annyira kifényesedhet, hogy szabad szemmel is jól fog látszani.


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

