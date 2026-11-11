Mérgező titkok rejtőznek az arktiszi jégben

A Grönlandról származó jégmintákban találták a legtöbb arzént és ólmot Fotó: Oceanwide Expeditions

A vizsgált minták közül messze a grönlandi jégmagokban mutatkozott a legnagyobb arzénszint-növekedés. Joseph McConnell szerint ez a megfigyelés különösen fontos nyomnak számít, mivel a légköri cirkulációs mintázatok jellemzően nyugatról kelet felé szállítják az atmoszférába került anyagokat.

Ezt a lerakódási mintázatot csak úgy lehet megmagyarázni, ha a kibocsátás Észak-Amerikából származik

– mondja a Desert Research Institute környezettudósa. „Ha Európából érkezett volna, akkor az oroszországi sarkvidéken tapasztaltunk volna sokkal nagyobb növekedést”-fűzi hozzá a kutató, akit a Science News tudományos hírportál idéz.

Jeges-tengeri életkép Fotó: Chief Yeoman Alphonso Braggs, US-Navy

A kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy az arzén, illetve nehézfém szennyezés legvalószínűbb forrás az Anaconda Copper Mining Company által működtetett hatalmas rézbányászati és -olvasztási létesítmény volt, Montana állam délnyugati részén.

Ez számított az egyik legnagyobb ilyen üzemnek Észak-Amerikában az ipari forradalom idején, és – a térség más rézbányászathoz kötődő tevékenységeivel ellentétben –, olyan rézércet dolgozott fel, ami arzént és ólmot, vagyis nehézfémeket tartalmazott.

Több százezer embert érinthetett a súlyos montanai légszennyezés

Nem volt titok, hogy ezek a mérgező fémek bekerülnek a légkörbe – mondja Fred Quivik történész, a Smoke and Tailings (Füst és meddő) című könyv szerzője, ami a montanai rézolvasztás környezettörténetével foglalkozik. „A farmerek és állattartók azt tapasztalták, hogy a jószágaik arzénmérgezés következtében pusztulnak el”-magyarázza a könyv szerzője.

A XX. század elején az Anaconda Copper Mining Company volt a legnagyobb rézbányászati és feldolgozó válallat Amerikában Fotó: Western Minning History

A jégmagokban mért arzénkoncentrációk, valamint az atmoszférába jutott anyagok légköri terjedését leíró modellek alapján Joseph McConnell és tudóstársai arra a becslési eredményre jutottak, hogy az Anaconda Copper Mining Company a XIX. század végén és a XX. század elején

naponta körülbelül 30 tonna arzént juttatott a légkörbe.

Összehasonlításképpen: Chile – amely jelenleg a világ legnagyobb réztermelője, és több mint 20 rézbányászati létesítménynek ad otthont –, napjainkban összesen nagyjából negyedannyi arzént bocsát ki, mint amennyit a montanai nagyvállalat egymaga bocsátott ki a vizsgált időszakban.