Ilyés Ferenc szerint súlyos gondok gyötrik a női kézilabda Bajnokok Ligáját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton előbb a nőknek, majd a jövő héten a férfiaknak is megkezdődnek a kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei, és ezúttal is mindkét nem mezőnyében van két-két magyar csapat. A hazai szövetség elnöke, Ilyés Ferenc szerint a nők közt a legutóbbi három alkalommal döntős Győr ezúttal is sokáig juthat, de a Ferencváros is előreléphet. A Veszprém a megújult férfi Bajnokok Ligájában is megcélozhatja a kölni végjátékot, míg a Szegednek inkább a jövő lebeghet a szemei előtt. A Bajnokok Ligája ebben a szezonban is igazi csúcskézilabdával várja a rajongókat.

Lantos Gábor
2026. 09. 05. 5:30
A Győr ismét a legjobb négy közé juthat a női kézilabda Bajnokok Ligájában Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női Final Four ismét Budapesten lesz

A női Final Fourt 2027-ben ismét a budapesti MVM Dome rendezheti meg. Az elnök elmondta, hogy a hosszabbításról még nem kezdtek el tárgyalni az európai szövetséggel. Azaz kérdéses, hogy 2027 után is a magyar főváros lesz-e a házigazdája ennek az eseménynek. – Az EHF visszajelzései alapján az európai szövetség vezetése elégedett, mert tényleg fantasztikus eseményről van szó. Jó lenne ezt a rendezvényt Budapesten tartani, de ehhez több feltételnek kell még teljesülnie. Bízom abban, hogy az ősz folyamán minden kérdésben meg tudunk állapodni – közölte Ilyés Ferenc.

A sportág ismerői évek óta jelzik, hogy a női és a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szakmai színvonala az elmúlt években jelentősen megváltozott. Amíg a férfiak sorozatát a sportág legerősebb eseményeként tartják számon, addig a női BL-ben látványos visszaesés történt. Ennek az egyik oka az orosz csapatok kizárása volt, de vannak más problémák is. – A női Bajnokok Ligájának szakmai színvonala valóban nem ugyanaz, mint egy évtizede volt – felelte erre Ilyés Ferenc. – Az oroszok hiánya miatt megfigyelhető volt, hogy Kelet-Közép-Európában néhány, korábban eredményes csapat gazdasági feltételei megváltoztak, miközben Skandináviában is történtek olyan események, amelyre senki sem számított. 

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke - Fotó: Ladóczki Balázs

Mást ne mondjak, a Vipers Kristiansand, amely korábban háromszor is megnyerte ezt a sorozatot, gazdaságilag tönkrement.

Ezek sem tettek jót a női Bajnokok Ligájának. Ugyanakkor az is igaz, hogy a két sorozat négyes döntője eleve más szintről indult.

A férfiakéra először 2010-ben került sor Kölnben, míg a nők csak 2014-ben álltak át erre a formátumra. Ehhez képest az, hogy a nők budapesti rendezvénye ekkora szakmai és közönségsikert arat, a rendezők és egy kicsit a magyar szövetség érdeme is. Tegyük hozzá, hogy az MVM Dome megépítése új szintre hozta ezt az eseményt, amely korábban a Papp László Arénában kapott otthont – hangsúlyozta az elnök. – Visszatérve a férfiak sorozatára: ez tényleg a világ jelenlegi csúcskézilabdája. Akár a nézettséget, akár a szakmai színvonalat tekintem, nem véletlenül következett be létszámemelés.

Jaj, szegény Veszprém

A Veszprém férfi-kézilabdacsapata az elmúlt két évben egészen elképesztő balszerencsével maradt le a Bajnokok Ligája Final Fourjáról. 2025 tavaszán a német Magdeburg ellen a 26-26-os döntetlen után 28-27-es német győzelem következett, azaz a későbbi győztes összesítésben egy góllal jutott tovább. Bár kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, a Veszprém mégis megtette ezt 2026 tavaszán, amikor a szintén német Füchse Berlin volt az ellenfél a negyeddöntőben. Ott a körülmények még drámaibbak voltak, mert az első találkozón Veszprémben 35-34-re nyert a magyar csapat, a visszavágón 31-30-ra kikapott, majd jöttek a hétméteresek, amelyeket a berliniek dobtak jobban. Bízunk abban, hogy ez 2027 tavaszán már nem ismétlődik meg azzal a magyar klubbal, amely legutóbb 2022-ben játszhatott Kölnben.

 

kézilabdakézilabda Bajnokok LigájaIlyés Ferenc

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleklendvai ildikó

Lélegeztetőgép-túlbeszerzés: igazi baloldali folklórt élesztenek újjá Magyar Péterék

Pilhál György avatarja

Orbán Anita hat év távolából próbál meg okoskodni, ami nagyjából olyan, mint gázálarcban ibolyát szagolni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.