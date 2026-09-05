Ilyés Ferenc szerint súlyos gondok gyötrik a női kézilabda Bajnokok Ligáját

A női Final Four ismét Budapesten lesz

A női Final Fourt 2027-ben ismét a budapesti MVM Dome rendezheti meg. Az elnök elmondta, hogy a hosszabbításról még nem kezdtek el tárgyalni az európai szövetséggel. Azaz kérdéses, hogy 2027 után is a magyar főváros lesz-e a házigazdája ennek az eseménynek. – Az EHF visszajelzései alapján az európai szövetség vezetése elégedett, mert tényleg fantasztikus eseményről van szó. Jó lenne ezt a rendezvényt Budapesten tartani, de ehhez több feltételnek kell még teljesülnie. Bízom abban, hogy az ősz folyamán minden kérdésben meg tudunk állapodni – közölte Ilyés Ferenc.

A sportág ismerői évek óta jelzik, hogy a női és a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szakmai színvonala az elmúlt években jelentősen megváltozott. Amíg a férfiak sorozatát a sportág legerősebb eseményeként tartják számon, addig a női BL-ben látványos visszaesés történt. Ennek az egyik oka az orosz csapatok kizárása volt, de vannak más problémák is. – A női Bajnokok Ligájának szakmai színvonala valóban nem ugyanaz, mint egy évtizede volt – felelte erre Ilyés Ferenc. – Az oroszok hiánya miatt megfigyelhető volt, hogy Kelet-Közép-Európában néhány, korábban eredményes csapat gazdasági feltételei megváltoztak, miközben Skandináviában is történtek olyan események, amelyre senki sem számított.