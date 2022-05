Trumpizmus Trump nélkül

– Kinek a vezetésével?

– Trump mellett Ron DeSantis, Florida 43 éves republikánus kormányzója is nagyon erős. Keményen harcol a progresszívekkel, például a Disney-vállalattal szemben, amely az LMBTQ-tematikát propagálja. Floridában törvényt hoztak azzal szemben is, hogy kisgyerekek a transzneműséggel kapcsolatos oktatásban részesüljenek. Nem teljesen világos, hogy indul-e Trump, és még két év van hátra az elnökválasztásig. DeSantisszel ellentétben Trumpnak tisztsége sincs: otthon ül Mar-a-Lagóban, igaz, sokat kommunikál. Most úgy tűnik, mindketten le tudnák győzni Bident. Az sem biztos persze, hogy Biden 82 évesen újraindul majd. A demokratáknak márpedig dönteniük kell. Az alelnök, Kamala Harris is nagyon népszerűtlen, más korábbi embereik, mint Bernie Sanders, Elizabeth Warren túl idősek, Pete Buttigieg például pedig eddig sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

– Elképzelhető, hogy DeSantis több szavazatra számíthatna középen? Nemrég itt járt Jon Decker fehér házi tudósító, és azt mondta az interjúban, másvalakinek nagyobb esélye lenne Trump helyett.

– Van egy réteg, például az elővárosokban élő nők, akik a személyisége miatt nem kedvelik Trumpot, és lehet, hogy DeSantis, aki teljesen más habitus és katonai múltja is van, meg tudná nyerni őket magának. De megvan benne is Trump keménysége: nem teszi fel a kezét a média előtt, nem kért bocsánatot azért, hogy konzervatív, és keményen visszautasítja a rasszizmusvádakat mint hazugságokat. Vannak olyanok is, akik a Trump előtti világba vágyódnak vissza. De ahogy említettem, más ma már az uralkodó hangulat. Ohióban, ahonnan származom, nemrég nyerte meg a szenátusi republikánus előválasztást egy igen ígéretes trumpista fiatalember, a 37 éves J. D. Vance, aki olyan kétkezi dolgozók támogatását is maga mögött tudhatja, akik korábban a demokratákra szavaztak.

– Említette a floridai törvényt. Az áprilisi magyar népszavazást támadták többek között azzal is, hogy a probléma nálunk nem számottevő. Magyarország az Európai Bizottsággal is ellentétbe került. Hogyan látja ön a genderideológia jelentőségét, miután a legtöbb ezzel kapcsolatos jelenség az Egyesült Államokban bukkan fel?

– Egyre fontosabb ez a probléma — főleg a transzgenderizmus —, és még inkább az lesz a jövőben. Amerikában és Európában is megmozgatja a jobboldalt akkor is, ha az az Európai Bizottságnak nem tetszik. Nemcsak az Egyesült Államokban, de az egész világon ugyanis a legtöbb ember úgy gondolja, a férfi férfi, a nő pedig nő — nem pedig ötven különféle nem létezik. Egyes jelenségeket, például azt, hogy a magukat nőnek elismertetők részvétele aláássa a női sportot az amerikai egyetemeken, még a liberálisan gondolkodók is őrültségnek tartanak.