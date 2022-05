A CPAC Hungary margójára

Amikor mi közösen elkezdtük megszervezni az első európai CPAC-et a jobboldal óceánokon átívelő összekapcsolásáért, tudtuk, hogy ez embert próbáló feladat lesz. Azért is, mert a nemzetek közötti jobboldali összemozgás küllői közé a liberális mainstream éket akart verni, ők ugyanis nem nézik jó szemmel mindazt, ami Magyarországon végbemegy. Nem drukkolnak a konzervatív reneszánsz megvalósításáért, és a jobboldali konjunktúra titkának továbbadásáért sem.

Mi azonban szeretjük a kihívásokat, és nem ijedünk meg azoktól. Főleg akkor nem, ha jó, nemes célokról van szó.

Isten, haza, család. Ez volt a CPAC Hungary jelmondata. Nem véletlenül választottuk a rendezvény mottójául. Ezek vagyunk mi, ez az, amiben hiszünk, és ez az, amire büszkék vagyunk: civilizációnk zsidó–keresztyén hagyománya, a nemzeti identitás és a szuverenitás megőrzése, a család és a gyermekek védelme.

De mindez most veszélyben forog. Egy jóemberkedő, valójában minden más véleményt elnyomó politikai gyakorlat átfogó támadás alá vette nem csak mindezt, de a szólásszabadságot, a józan észt és a természet törvényeit is.

A szomszédunkban dúló, kegyetlen háború idején ráadásul, amikor a nyugati világ együttállására, az egymás közötti kohézió erősítésére volna szükség, a nyílt társadalom hálózatának képviselői mással sincsenek elfoglalva, mint öncélú ideológiai csatározásokkal, mondvacsinált jogállamisági eljárásokkal és jelentésekkel – vagy éppen annak hivatalos rögzítésével, hogy a férfiak is szülhetnek. Való igaz, Nyugaton már kérlelhetetlenül letaglózó a liberális hegemónia – nálunk viszont magukat továbbra is véleménybuborékba zárva végzik a választási eredmények, a valóság feldolgozását.

Ebben nyilván nem is a véletlennek, hanem a politikai tehetségnek és tehetségtelenségnek van inkább szerepe. Ha mi, magyarok mindezt nem meséljük a történelmileg ez esetben most nálunk szerencsétlenebb helyzetbe került barátainknak, akkor a nyugati konzervatívok mégoly méltányolható erőfeszítéseik ellenére is legfeljebb csak ideiglenes sikereket tudnak hozni.

Viszont akár még hálásak is lehetünk a progresszió kufárjainak.

Hiszen annyira túltolják a bringát, annyira erőszakosan akarnak rátelepedni a hétköznapjainkra – a gyermekekére is –, hogy ösztönös ellenreakciót váltanak ki a hitük, hazájuk és családjuk mellett elkötelezett emberekből. Azokból, akiket Hillary Clinton nyomorultaknak, a magyarországi baloldal szintén leszerepelt miniszterelnök-jelöltje pedig ostobáknak nevezett.

Különös öröm volt számomra, hogy a konferencia megszervezésével közösen tettük le a voksunkat a korábban felsorolt értékek megvédése mellett. Ezért küzdünk mindannyian, és nálunk, Magyarországon – az emberek támogatásával és a Jóisten engedélyével – megvan az a politikai képesség is, hogy mindezt a jobboldal immáron 12 éve döntéshozói pozícióból tudja megtenni. Létezik ugyanis egy magyar modell, amely bemutatásra érdemes, és amelyből szerintünk a világ más konzervatív közösségei is tanulhatnak.

Csapják fel bátran Magyarország alaptörvényét, ott van: „együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet”.

A magyar jobboldal ugyanis felismerte: a demokrácia nem csak liberális lehet. Sőt most a liberálisoktól kell megvédeni a szabadságot. Mert igen, mi szabadon szeretnénk büszkék lenni nemzetünkre, mi magunk akarunk dönteni határaink védelméről, egy nő és egy férfi szövetségeként tekintünk a házasságra, szabadságot követelünk a szülőknek, hogy megválaszthassák a gyermeküknek adandó szexuális nevelést.