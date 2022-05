A magyar modell a brüsszeliták rémálma

Földrajzi és gazdasági súlyán túlmutató szerepe van ma már hazánknak nemzetközi ügyekben. Hogy miért figyel ránk az egész világ? Az tisztán látszik, hogy ha valaki van olyan karakán, hogy felveszi a harcot, és végigmegy azokon a lépéseken, amelyeket beszédében Orbán Viktor is említett, akkor ebből a példából más országban is siker lehet

– nyilatkozta lapunknak Szánthó Miklós, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) első napján, Budapesten. Az Alapjogokért Központ igazgatója a jelenkor egyik legnagyobb kihívását abban látja, hogy a nemzetközi erők helyi szintről megpróbálják nemzetközi szintre kiszervezni egyes országok döntéshozatalát. − Tulajdonképpen az összes uniós vita erről szól. Nagyon hasonló konfliktus áll fenn az USA és a föderális adminisztráció között. Magyarország kormánya annak érdekében lép fel – és ha jól értem, itt a CPAC Hungary-n részt vevő európai és az amerikai jobboldal is –, hogy az emberekhez közel, helyi szinten tartsuk a döntéseket – részletezte. Az igazgató elmondta,

az eseményen részt vevő külföldi, konzervatív vendégektől érkező reakciók szerint olyan politikai gondolatok mentén érdemes működni, amelyeket Orbán Viktor a beszédében 12 pontban összefoglalt.

Szánthó Miklós szerint tagadhatatlan, hogy a magyar jobboldal fejlesztette ki a Nyugat legsikeresebb jobboldali politikai projektjét, s úgy véli, mi vagyunk a nyugati jobboldali közösség utolsó reménysége is. – A magyar jobboldal már évekkel ezelőtt arra a felismerésre jutott, hogy a demokrácia nem pusztán liberális lehet. Magyarország vezetése a józan ész talaján álló értékeket képviseli, amelynek alapja az Isten, a haza és a család hármas egysége, kultúránk zsidó–keresztény gyökere – mondta.

Az Alapjogokért Központ igazgatója hozzátette, a magyar jobboldal sikerét bizonyítja a nyílt társadalom hálózatának és a brüsszeli bürokratáknak a frusztráltsága.

Mint részletezte, mindez azért van, mert a liberálisok tartanak tőle, hogy a magyar példát mások is átvehetik. – Félnek attól, hogy a magyar modellt más európai konzervatívok is eltanulják, és hozzánk hasonlóan ők is sikerrel fogják felvenni a harcot a liberálisokkal szemben, és akár kormányra is kerülhetnek. Ez a brüsszeliták rémálma – jelentette ki. Mivel a baloldali sajtóban 2010 óta számtalan híresztelést olvashattunk Magyarország nemzetközi porondon való elszigetelődéséről, az igazgatót megkérdeztük, hogyan lehet az, hogy ennek ellenére ma mégis Magyarország ad otthont a CPAC elnevezésű nemzetközi konferenciának. Szánthó Miklós leszögezte, ezek a híresztelések teljesen nélkülözték a valóságot. Szerinte a liberális világrend képviselői úgy vélekednek, hogy a demokrácia csak liberális lehet, és nekik ebben a jelzős szerkezetben az előbbi a fontosabb.

Ezen ideológia képviselői megpróbálták a saját maguk által kontrollált nemzetközi fősodratú sajtóban úgy beállítani – a velük ellentétes ideológiai nézeteket képviselő – Magyarországot és Orbán Viktort, mintha elszigetelődött volna. Ez már csak azért sem igaz, mert jól láthatóan az összes olyan ügyben, amelybe Magyarország kormánya 2010 óta beleállt – legyen szó a sajátos gazdasági válságkezelésről vagy a migrációról – bebizonyosodott, hogy az első nehéz lépések után követőkre talált. Elszigetelődés helyett inkább népszerűséget látok, s ennek a népszerűségnek a szimbóluma a CPAC Hungary is

– mondta.

Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: Havran Zoltán)