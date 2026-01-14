Minden tizenötödik óvodásnak saját mobiltelefonja van + videó

Vannak olyan óvodások, akiknek már saját mobiltelefonjuk van – hívta fel a figyelmet Varga Árpád, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiaműveltségi osztályvezetője.

Minden tizenötödik óvodásnak saját mobiltelefonja van. Forrás: Pexels

Már az iskolába lépésük előtt saját mobiljuk van a gyerekeknek

Az NMHH felidézte, még 2017-ben indították el a kétezer gyermek éskétezer szülő bevonásával készült, nagymintás, országosan reprezentatív, lekérdezés módszerén alapuló kutatássorozatot, hogy felmérjék a 7–16 éves magyar gyermekek médiahasználati szokásait és a szüleik ezzel kapcsolatos tudását, attitűdjét, digitális nevelési stratégiáit. Az első adatfelvétel 2017-ben, a második 2020-ban, a harmadik pedig 2024 végén, 2025 elején volt.

A legfrissebb felmérésből kiderül, hogy a gyermekek évről évre egyre korábban lépnek be a digitális világba. Átlagosan kilencévesen kapják meg az első telefonjukat, és majdnem minden harmadik gyermek szinte az iskolatáskával együtt kézhez veheti az első mobilt. Érzékelhető a saját eszköz megjelenése az óvodás korosztályban is:

a megkérdezett gyermekek hét százaléka már négy–hat évesen mobilhasználó. A hét–nyolc évesek majdnem egyharmadának, a kilenc–tíz évesek megközelítőleg kétharmadának van saját telefonja, ez az arány a 11–12 évesek körében pedig már meghaladja a nyolcvan százalékot is.

Többéves lemaradásban van az óvodások beszédfejlődése

A korai és túlzott digitális eszközhasználatnak azonban súlyos ára van:

az óvodáskorú kisgyermekek túlzott képernyőhasználata miatt akár többévnyi különbség is lehet az azonos korú gyerekek beszédfejlettsége között.

Gasparicsné Kovács Erzsébet, a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója megjegyezte, egyre gyakrabban találkoznak a pedagógusok olyan gyerekekkel, akik nem tudják megfelelően kifejezni gondolataikat, hiányos a szókincsük, az új kifejezéseket pedig nehezen tudják befogadni.

– A pedagógusok tapasztalatai és a kutatások is azt mutatják, hogy az óvodába, majd iskolába lépő gyerekek igen nagy részénél fedezhetünk fel olyan zavarokat, amelyek a kommunikációjukon, a beszédükön és a beszéd megértésén is nyomot hagynak – jelezte a szakember, aki szerint

ezek a problémák komoly hatással lehetnek az iskolai előrehaladásra, hiszen az írás és az olvasás elsajátításának alapja a megfelelő beszédészlelés és beszédprodukció.

A nemzetközi kutatások azt jelzik, hogy világszerte növekszik a beszédfejlődési zavarok előfordulása, amelyek messze túlmutatnak a logopédiai zavarokon. – Az óvodapedagógusok többek között azt tapasztalják, hogy a gyerekek egy része nem tudja megfelelően kifejezni a gondolatait, szándékait, nincsenek meg az ehhez szükséges nyelvi eszközei. Gyakran találkozunk az óvodában és az iskolában azzal, hogy hiányos a gyerekek szókincse, nem ismerik a szavak szinonimáit, az adott beszédhelyzetben nem az odaillő kifejezéseket használják. Sokszor észrevesszük, hogy a versek, mesék új szavait nem tudják szócsaládhoz kötni, ami arra vezethető vissza, hogy nem elég fejlett a nyelvi asszociációs képességük – mutatott rá Gasparicsné Kovács Erzsébet, majd azzal folytatta:

Az azonos korú gyerekek beszédfejlettsége között akár többévnyi különbség is lehet, ez pedig komoly kihívás elé állítja az óvodapedagógusokat és a tanítókat.

A túlzott képernyőhasználat miatt megjelent az úgynevezett digitális autizmus is. – A túlzó képernyőhasználat nemcsak a figyelmi, a beszéd- vagy az alvási és evési problémák gyakoribb jelentkezésével lehet összefüggésben, hanem előidézheti az autizmus bizonyos tüneteihez hasonló tünetek megjelenését, amit „virtuális autizmusnak” neveztek el, ám igazából nincs köze az autizmushoz – hívta fel a figyelmet Kereki Judit, aki kiemelte, ezeknél a gyerekeknél megfigyelhető a kevesebb szemkontaktus, az arcjátékuk, a mimikájuk kevésbé kifejező, nehéz őket bevonni a játékba és a figyelmüket megszerezni.

A tüneteket felerősíti, ha a szülő maga is folyamatosan az okostelefonját nézi, mivel ritkábbak a közös figyelmi helyzetek, csorbát szenved az érzelmi odafordulás, a verbális és a nonverbális interakció.

A szakember leszögezte, a túlzott képernyőidő, az okostelefon, a tablet, a televízió mérték és kontroll nélküli jelenléte visszafordíthatatlan károkat okoz a gyermekek idegrendszerében. – A szülőé a felelősség, hogy mennyi teret enged a digitális eszközök használatának. Ha ezt megfelelően szabályozza, akkor gyermekét is tudatos eszközhasználatra szoktatja – jelentette ki.