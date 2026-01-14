kutyajégtűzoltók

A jég fogságából mentettek kutyát a tűzoltók + videó

A négylábút búvártechnikával sikerült kihúzni a vízből.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 11:25
A Ráckevei Duna budapesti szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt kedden délelőtt. A bajba jutott négylábú ijedten kapaszkodott a vékony jég szélébe, a XXI. kerületi hivatásos érkeztek a segítségére – számolt be az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

A  jeges víz veszélyes, ezért a mentést csak búvártechnikával lehetett megoldani, az akcióba a főváros búvárszolgálata is bekapcsolódott.

A búvárok kiérkezéséig a tűzoltók és a kutya gazdája is folyamatosan nyugtatták a kutyust, amely a mellső lábaival próbálta magát fenntartani a vékony jégen.

A tűzoltók kötélbiztosítás mellett, egy speciális felfújható mentőszigettel közelítették meg az állatot, majd sikeresen partra segítették az átfagyott, remegő ebet. Miután a tűzoltók a járműben átmelegítették, a gazdája azonnal állatorvoshoz vitte.

 

Továbbra is életveszélyes a jégre lépni

Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Mukics Dániel kiemelte, továbbra is tilos és életveszélyes a jégen való tartózkodás, a hatóságok összesen 770 esetben ellenőrizték a tó- és folyópartokat, ahol 26 figyelmeztetéssel kellett élniük.

Külön felhívta a figyelmet arra, a következő napokban enyhül majd az időjárás, így a jégréteg vékonyodik, továbbra is kerüljük el a vízpartok jegeit.

A Dunán továbbra is tilos a jégzajlás miatt a kishajók közlekedése, a Tiszán pedig teljes tilalom van érvényben.

 

Borítókép: A jeges vízből mentettek kutyát a tűzoltók és a búvárok közösen (Fotó: Képernyőfotó)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

