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Hiába támadta folyamatosan az Orbán-kormányt, azért a babaváró hitelt felvette Ruff Bálint

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Több ingatlan is szerepel Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter vagyonnyilatkozatában, ám az is kiderült, hogy adóstárs egy közel tízmillió forintos babaváró kölcsönben.

Máté Patrik
2026. 06. 17. 17:44
Fotó: Polyák Attila
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Kultúra a vérzivatarban

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Akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik.

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