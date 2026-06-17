Hiába támadta folyamatosan az Orbán-kormányt, azért a babaváró hitelt felvette Ruff Bálint
Több ingatlan is szerepel Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter vagyonnyilatkozatában, ám az is kiderült, hogy adóstárs egy közel tízmillió forintos babaváró kölcsönben.
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