Borítókép: Vitézy Dávid (Forrás: Facebook)
Jelentős ingatlanvagyonnal és kiterjedt befektetési portfólióval rendelkezik Vitézy Dávid
Nem változott érdemben Vitézy Dávid vagyoni helyzete azóta, hogy a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetői posztját a közlekedési és beruházási miniszteri tisztségre cserélte. Az év elején és júniusban benyújtott vagyonnyilatkozatok összevetése alapján ingatlanvagyona és befektetései lényegében változatlanok maradtak, miközben lakáshiteleinek összege több mint egymillió forinttal csökkent.
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