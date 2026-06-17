vagyonnyilatkozatlannert juditminiszter

Közel 115 millió forintos megtakarítást vallott be Lannert Judit

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Új balatoni ingatlannal és csaknem 115 millió forintnyi befektetéssel rendelkezik Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata szerint. A tárcavezetőnek a budapesti lakása mellett egy tavaly vásárolt badacsonytomaji üdülője is van, miközben sem hitelt, sem egyéb tartozást nem tüntetett fel.

Gábor Márton
2026. 06. 17. 16:38
Fotó: Máté Krisztián
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Borítókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: Máté Krisztián)

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Kultúra a vérzivatarban

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Akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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