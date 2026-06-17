Borítókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: Máté Krisztián)
Közel 115 millió forintos megtakarítást vallott be Lannert Judit
Új balatoni ingatlannal és csaknem 115 millió forintnyi befektetéssel rendelkezik Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata szerint. A tárcavezetőnek a budapesti lakása mellett egy tavaly vásárolt badacsonytomaji üdülője is van, miközben sem hitelt, sem egyéb tartozást nem tüntetett fel.
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