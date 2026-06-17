Szerdán, a francia G7-elnökség egyik központi témája a kritikus ásványkincsek és a globális gazdasági egyensúlyhiányok voltak. Franciaország arra ösztönzi partnereit, hogy állapodjanak meg egy kritikus ásványkincsekről szóló nyilatkozatban, amely olyan intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek segítenék a Nyugatot csökkenteni Kínától való függőségét, és megvédenék a befektetőket az ellenintézkedésektől és a dömpingtől – közölték diplomaták.
Trumptól félt Macron, de sikeresen zárult a G7 csúcstalálkozó
Egységesen támogatják Ukrajnát, és Kínáról is egyeztettek az országvezetők. A G7 csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök is elégedettnek tűnt – az előzetes félelmekkel ellentétben.
Kína tavaly megrémítette a globális gazdaságot, amikor egyes iparágak majdnem leálltak, miután Peking exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekből készült permanens mágnesekre – ez az eset rávilágított arra, hogy a nyugati ellátási láncok az energia-, a védelmi és a technológiai szektorban mennyire függenek ezektől az áruktól.
A G7-csoport vezetői szerdán ebéd közben a mesterséges intelligenciáról is tárgyalnak, és várhatóan az OpenAI alapítója, Sam Altman és az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei is részt vesz az eseményen.
Borítókép: Emmanuel Macron a G7-csúcson (Fotó: AFP)
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