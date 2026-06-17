Trumptól félt Macron, de sikeresen zárult a G7 csúcstalálkozó

Kína tavaly megrémítette a globális gazdaságot, amikor egyes iparágak majdnem leálltak, miután Peking exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekből készült permanens mágnesekre – ez az eset rávilágított arra, hogy a nyugati ellátási láncok az energia-, a védelmi és a technológiai szektorban mennyire függenek ezektől az áruktól.

A G7-csoport vezetői szerdán ebéd közben a mesterséges intelligenciáról is tárgyalnak, és várhatóan az OpenAI alapítója, Sam Altman és az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei is részt vesz az eseményen.

Borítókép: Emmanuel Macron a G7-csúcson (Fotó: AFP)