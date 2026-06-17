Egyre több ország fordul szembe a TikTok-generációval – Nagy-Britannia is kitiltja a gyerekeket a közösségi médiából

Mi történik Magyarországon?

Magyarország egyelőre nem készül a brit vagy az ausztrál modellhez hasonló teljes tiltásra, de az elmúlt években több gyermekvédelmi és digitális biztonsági intézkedés is született. A jelenlegi szabályozás szerint a legtöbb közösségi platformon 13 éves kor alatt hivatalosan nem lehet regisztrálni, 16 éves kor alatt pedig sok esetben szülői hozzájárulás szükséges az európai adatvédelmi szabályok (GDPR) alapján. A gyakorlatban azonban ezek a korlátozások rendkívül könnyen kijátszhatók, hiszen a legtöbb szolgáltatás egyszerű születési dátum megadásával ellenőrzi a felhasználó életkorát.

Az iskolákban az elmúlt években egyre több helyen vezettek be mobiltelefon-használati korlátozásokat, majd 2024 őszétől országosan is szigorodtak a szabályok: a tanulóknak a tanítási idő alatt általában le kell adniuk vagy el kell zárniuk a telefonjaikat. A kormányzat ezt a figyelem javításával és a digitális függőség visszaszorításával indokolta.

Ugyanakkor Magyarországon jelenleg nincs olyan rendszer, amely érdemben korlátozná a kiskorúak hozzáférését a TikTokhoz, az Instagramhoz vagy a YouTube-hoz. Az életkor-ellenőrzés többnyire formális, ezért a szakértők jelentős része szerint a magyar szabályozás inkább a tüneteket kezeli, mintsem a problémát.

Elég lehet a tiltás?

A kérdésre egyelőre senki sem tud biztos választ adni. A támogatók szerint a közösségi média algoritmusai bizonyítottan képesek káros tartalmakat ajánlani a fiataloknak, ráadásul kutatások szerint a gyerekek gyakran gyorsabban találkoznak erőszakos vagy egyéb káros videókkal, mint a felnőtt felhasználók.

A kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a teljes tiltás könnyen kijátszható lehet VPN-ekkel, hamis profilokkal vagy a szülők eszközeinek használatával.

Mások attól tartanak, hogy a korlátozás a veszélyes platformokról kevésbé ellenőrzött online terekbe terelheti a fiatalokat. Valószínűleg ezért sem véletlen, hogy a vita ma már nem arról szól, hogy van-e probléma, hanem arról, hogy milyen eszközökkel lehet kezelni.