Vitályos Esztert jelöli az Országgyűlés alelnökének a Fidesz

Május 9-én lesz az Országgyűlés alakuló ülése

Már az első egyeztetésen kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

A második tanácskozást követően Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője tudatta, hogy sikerült megállapodni a bizottsági struktúráról. Majd jelezte, hogy

május 9-én lesz a parlament alakuló ülése.

Míg Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője közölte, hogy egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást. Ugyanis a digitalizációs bizottságot nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni, ezt az új kormányoldal képviselői pedig elfogadták.

