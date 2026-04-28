vitályos eszterkdnptisza pártmi hazánkgulyás gergelyországgyűlésfidesz

Vitályos Esztert jelöli az Országgyűlés alelnökének a Fidesz

Folytatódtak a tárgyalások az Országgyűlés működéséről, amelyet követően Gulyás Gergely tudatta, hogy Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter jelölését. Emellett kiderült, hogy a nemzetbiztonsági bizottságot Apáti István, a Mi Hazánk képviselője vezeti majd.

Máté Patrik
2026. 04. 28. 10:42
Fotó: Polyák Attila
Május 9-én lesz az Országgyűlés alakuló ülése

Már az első egyeztetésen kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

A második tanácskozást követően Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője tudatta, hogy sikerült megállapodni a bizottsági struktúráról. Majd jelezte, hogy 

május 9-én lesz a parlament alakuló ülése.

Míg Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője közölte, hogy egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást. Ugyanis a digitalizációs bizottságot nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni, ezt az új kormányoldal képviselői pedig elfogadták.

Borítókép: Egyeztetés az új Országgyűlés működéséről (Fotó: Polyák Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu