Debrecenben most biztosan szívesen nézegetik az NB I tabelláját

A labdarúgó NB I 12. fordulójának utolsó meccsén a DVSC azt a Zalaegerszeget fogadta, amely egy hete idegenben legyőzte a Ferencvárost. A Debrecen nem járt pórul hazai pályán, már az első félidőben kétgólos előnybe került, és magabiztosan uralta a mérkőzést. A ZTE a hosszabbításban szépített, és ezzel a 2-1-es győzelemmel talán a debreceniek számára is nagy meglepetésként a Loki áll most az NB I tabellájának az élén.

2025. 11. 02. 19:56
A Debrecen két generációja: Dzsudzsák Balázs a kispadról érkezve gratulált a második gól szerzőjének, Kocsis Dominiknek. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Megnőhetett a Zalaegerszeg ázsiója. A nemrég még az utolsó helyen szerénykedő zalaiak a múlt héten a Groupama Arénában legyőzték a Ferencvárost, majd a hét közben egy hazai pályán aratott 3-1-es győzelemmel továbbjutottak a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe is – ezzel a közelmúlttal érkeztek Debrecenbe. A hazai csapatot kissé megviselhette, hogy csütörtökön a saját stadionjában hosszabbításos meccsen a Honvéd kiejtette a kupából, de ettől még az egymás elleni mérkőzés esélyesének számított.

A Debrecen ezzel a góllal szerzett vezetést Bárány révén
A Debrecen első gólját Bárány Donát szerezte Nemzeti Sport/Czinege Melinda

A Lokit sarkallhatta az a tény is, hogy ha nyer, akkor a tabella élére ugrik, a ZTE számára viszont a kiesés elleni harcban van szükség minden egyes sikerre. A hazi csapat kezdőjéből a cserepadra került Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám is, Sergio Navarro vezetőedző alighanem pihentette két rutinos, már nem fiatal játékosát. Furcsa góllal szerzett vezetést a DVSC a 17. percben: Szuhodovszky gyenge, lapos szabadrúgását két védő is elvétette, így került a labda a jobb oldalon Mejías elé, aki középre adott, Bárány pedig közelről a hálóba lőtt, neki ez volt az ötödik gólja ebben a bajnokságban.

Kicsit kezdeményezőbbé vált a Zalaegerszeg, de egy hazai kontra végén ismét szomorkodhatott, a debreceniek ziccerig játszották végig az akciót, és Kocsis Dominik nem is hagyta ki a helyzetet. 

A fordulást követően változatos játék zajlott a pályán, olykor a kapuk is veszélyben forogtak, de gól nem esett, és ez a Debrecen malmára hajtotta a vizet. Többnyire a Zalaegerszeg próbálkozott, de a hazi kontrákban több lehetőség kínálkozott. A 76. percben a ZTE kapufát ért el Klausz révén, de ettől nem lett szorosabb az eredmény. Egészen a 94. percig, amikor Skribek Alen 20 méteres szabadrúgásból gyönyörűen lőtt a hazai kapu bal oldalába. Egyenlítésre viszont már nem volt idő, 2-1-re nyert a Loki.

A Debrecen áll az élen

Ezzel a végeredménnyel tehát a Debrecen nagy meglepetésre az élre állt az NB I tabelláján. A vesztett pontok tekintetében most harmadik Kisvárda áll a legjobban az egész mezőnyben, neki a Ferencvárossal van elhalasztott meccse hazai pályán, azt majd december 3-án pótolják. A DVSC a jövő héten az MTK Budapest vendége lesz, és ha ott is nyer, akkor a válogatott világbajnoki selejtezői miatt követlező szünetet az élen tölti. A Zalaegerszeg viszont a vereségével visszacsúszott a 11., kiesést jelentő helyre, egy hét múlva, a 13. fordulóban a Diósgyőrt fogadja majd.

NB I, 12. forduló

Péntek

Kisvárda–Nyíregyháza 0-0, Kisvárda, 3005 néző, jv.: Zierkelbach, kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)

Szombat

Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 646 néző, jv.: Káprály M., gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai (29.), Golla (85.), Lukács (90+4.)

ETO FC–Paks 0-0, Győr, ETO Park, 5099 néző, játékvezető: Derdák M., kiállítva: Lenzsér (67., Paks)

Ferencváros–MTK Budapest 4-1 (1-0), Groupama Aréna, 8715 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Gartenmann (19.), Szalai (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (83.), illetve Cadu (89. – öngól)

Vasárnap

Diósgyőr–Újpest 1-3 (1-2), Miskolc, DVTK Stadion 5855 néző, jv.: dr. Csonka, gólszerzők: Acolatse (11-esből 24.), illetve Bokros (öngól, 35.), Horváth K. (42.), Matko (83.), kiállítva: Bese (45+8. perc)

Debrecen–Zalaegerszeg 2-1 (2-0), Nagyerdei Stadion, 4349 néző, jv.: Hanyecz, gólszerző: Bárány (17.), Kocsis D. (31.), illetve Skribek (94.)


 

