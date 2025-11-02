Debrecenben most biztosan szívesen nézegetik az NB I tabelláját

Megnőhetett a Zalaegerszeg ázsiója. A nemrég még az utolsó helyen szerénykedő zalaiak a múlt héten a Groupama Arénában legyőzték a Ferencvárost, majd a hét közben egy hazai pályán aratott 3-1-es győzelemmel továbbjutottak a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe is – ezzel a közelmúlttal érkeztek Debrecenbe. A hazai csapatot kissé megviselhette, hogy csütörtökön a saját stadionjában hosszabbításos meccsen a Honvéd kiejtette a kupából, de ettől még az egymás elleni mérkőzés esélyesének számított.

A Debrecen első gólját Bárány Donát szerezte Nemzeti Sport/Czinege Melinda

A Lokit sarkallhatta az a tény is, hogy ha nyer, akkor a tabella élére ugrik, a ZTE számára viszont a kiesés elleni harcban van szükség minden egyes sikerre. A hazi csapat kezdőjéből a cserepadra került Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám is, Sergio Navarro vezetőedző alighanem pihentette két rutinos, már nem fiatal játékosát. Furcsa góllal szerzett vezetést a DVSC a 17. percben: Szuhodovszky gyenge, lapos szabadrúgását két védő is elvétette, így került a labda a jobb oldalon Mejías elé, aki középre adott, Bárány pedig közelről a hálóba lőtt, neki ez volt az ötödik gólja ebben a bajnokságban.

Kicsit kezdeményezőbbé vált a Zalaegerszeg, de egy hazai kontra végén ismét szomorkodhatott, a debreceniek ziccerig játszották végig az akciót, és Kocsis Dominik nem is hagyta ki a helyzetet.

A fordulást követően változatos játék zajlott a pályán, olykor a kapuk is veszélyben forogtak, de gól nem esett, és ez a Debrecen malmára hajtotta a vizet. Többnyire a Zalaegerszeg próbálkozott, de a hazi kontrákban több lehetőség kínálkozott. A 76. percben a ZTE kapufát ért el Klausz révén, de ettől nem lett szorosabb az eredmény. Egészen a 94. percig, amikor Skribek Alen 20 méteres szabadrúgásból gyönyörűen lőtt a hazai kapu bal oldalába. Egyenlítésre viszont már nem volt idő, 2-1-re nyert a Loki.

A Debrecen áll az élen

Ezzel a végeredménnyel tehát a Debrecen nagy meglepetésre az élre állt az NB I tabelláján. A vesztett pontok tekintetében most harmadik Kisvárda áll a legjobban az egész mezőnyben, neki a Ferencvárossal van elhalasztott meccse hazai pályán, azt majd december 3-án pótolják. A DVSC a jövő héten az MTK Budapest vendége lesz, és ha ott is nyer, akkor a válogatott világbajnoki selejtezői miatt követlező szünetet az élen tölti. A Zalaegerszeg viszont a vereségével visszacsúszott a 11., kiesést jelentő helyre, egy hét múlva, a 13. fordulóban a Diósgyőrt fogadja majd.



