A gólja után azonnal, a 20. percben lecserélte a Fradi játékosát Robbie Keane

A Zalaegerszegtől elszenvedett hazai vereség után az MTK Budapest ellen szeretett volna szintén saját közönsége előtt javítani a bajnok Ferencváros. Az FTC–MTK örökrangadót 228. alkalommal rendezték meg az NB I-ben, de az 1903-ban kezdődött mérkőzéssorozatból csak a másodikat november 1-jén – a zöld-fehérek három és fél éve nem kaptak ki riválisuktól. Az FTC-t irányító Robbie Keane a legutóbbi bajnokihoz képest hat változást is eszközölt a kezdőcsapatán, és a lecserélt játékosok közül csupán Ötvös Bence volt az, aki (öt sárga lapos) eltiltás miatt nem léphetett pályára. Tóth Alex ugyanakkor visszatért a sérülése után.
Az FTC MTK elleni örökrangadója Gartenmann főszereplésével indult
A Fradi svájci védője, Stefan Gartenmann már a 7. percben sárga lapot kapott, a Kata Mihállyal szembeni szabálytalansága után ráadásul őt kellett ápolni. A hazai mezőnyfölény ellenére a mérkőzés első nagyobb helyzetére a 18. percig kellett várni, ekkor Gavriel Kanikovszki dolgoztatta meg Demjén Patrikot. A szögletet követően az MTK védői majdnem összehoztak egy öngólt, a következő sarokrúgást viszont már nem úszták meg:
Kanikovszki beadását Gartenmann fejelte a kapuba (1-0).
Az FTC játékosa rögtön ezután jelezte, hogy a sérülése miatt nem tudja folytatni a játékot, így a 20. percben Gartenmannt Szalai Gábor váltotta.
A folytatásban is egy sérülést követően aggódhatott a közönség: az MTK védője, Vitályos Viktor szintén egy szabálytalanságot követően maradt a földön, és végül a mentősök hordágyon szállították le az eszméleténél lévő futballistát a pályáról – a vendégek is cseréltek tehát kényszerűségből. A játékrész hajrájában Keane reklamálásért kapott sárga lapot, miután a Fradi hiába próbálkozott egyre több lövéssel. A szünetre végül egygólos előnnyel mehetett a magyar bajnok.
Cikkünk frissül.
NB I, 12. forduló
Péntek
- Kisvárda–Nyíregyháza 0-0, Kisvárda, 3005 néző. Játékvezető: Zierkelbach. Kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)
Szombat
- Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 646 néző. Játékvezető: Káprály M. Gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai (29.), Golla (85.), Lukács (90+4.)
- ETO FC–Paks 0-0, Győr, ETO Park, 5099 néző. Játékvezető: Derdák M. Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
- Ferencváros–MTK Budapest 1-0 (1-0) – ÉLŐ, Budapest, Groupama Aréna. Játékvezető: Karakó F., Gólszerző: Gartenmann (19.)
Vasárnap
- Diósgyőr–Újpest 15.30
- Debrecen–Zalaegerszeg 18.00
