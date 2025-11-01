örökrangadóNB IFerencvárosStefan GartenmannMTK Budapest

A gólja után azonnal, a 20. percben lecserélte a Fradi játékosát Robbie Keane

A labdarúgó NB I 12. fordulójában szombat este rendezték meg az örökrangadót, amelyen a címvédő FTC a vendég MTK-t fogadta. Stefan Gartenmann a mérkőzés elején megsérült, de így is vezető gólt szerzett, mielőtt lecserélték. Cikkünk frissül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 20:35
Stefan Gartenmann sérülten is gólt szerzett, mielőtt lecserélték az FTC MTK elleni örökrangadóján (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
A Zalaegerszegtől elszenvedett hazai vereség után az MTK Budapest ellen szeretett volna szintén saját közönsége előtt javítani a bajnok Ferencváros. Az FTC–MTK örökrangadót 228. alkalommal rendezték meg az NB I-ben, de az 1903-ban kezdődött mérkőzéssorozatból csak a másodikat november 1-jén – a zöld-fehérek három és fél éve nem kaptak ki riválisuktól. Az FTC-t irányító Robbie Keane a legutóbbi bajnokihoz képest hat változást is eszközölt a kezdőcsapatán, és a lecserélt játékosok közül csupán Ötvös Bence volt az, aki (öt sárga lapos) eltiltás miatt nem léphetett pályára. Tóth Alex ugyanakkor visszatért a sérülése után.

Stefan Gartenmann, a Ferencváros játékosa (b) és Karakó Ferenc játékvezető a labdarúgó NB I 12. fordulójában az FTC–MTK mérkőzésen
Stefan Gartenmann, a Ferencváros játékosa (b) és Karakó Ferenc játékvezető a labdarúgó NB I 12. fordulójában az FTC–MTK mérkőzésen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az FTC MTK elleni örökrangadója Gartenmann főszereplésével indult

A Fradi svájci védője, Stefan Gartenmann már a 7. percben sárga lapot kapott, a Kata Mihállyal szembeni szabálytalansága után ráadásul őt kellett ápolni. A hazai mezőnyfölény ellenére a mérkőzés első nagyobb helyzetére a 18. percig kellett várni, ekkor Gavriel Kanikovszki dolgoztatta meg Demjén Patrikot. A szögletet követően az MTK védői majdnem összehoztak egy öngólt, a következő sarokrúgást viszont már nem úszták meg: 

Kanikovszki beadását Gartenmann fejelte a kapuba (1-0).

Az FTC játékosa rögtön ezután jelezte, hogy a sérülése miatt nem tudja folytatni a játékot, így a 20. percben Gartenmannt Szalai Gábor váltotta.

A folytatásban is egy sérülést követően aggódhatott a közönség: az MTK védője, Vitályos Viktor szintén egy szabálytalanságot követően maradt a földön, és végül a mentősök hordágyon szállították le az eszméleténél lévő futballistát a pályáról – a vendégek is cseréltek tehát kényszerűségből. A játékrész hajrájában Keane reklamálásért kapott sárga lapot, miután a Fradi hiába próbálkozott egyre több lövéssel. A szünetre végül egygólos előnnyel mehetett a magyar bajnok.

Cikkünk frissül.

NB I, 12. forduló

Péntek

Szombat

  • Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 646 néző. Játékvezető: Káprály M. Gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai (29.), Golla (85.), Lukács (90+4.)
  • ETO FC–Paks 0-0, Győr, ETO Park, 5099 néző. Játékvezető: Derdák M. Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
  • Ferencváros–MTK Budapest 1-0 (1-0) – ÉLŐ, Budapest, Groupama Aréna. Játékvezető: Karakó F., Gólszerző: Gartenmann (19.)

Vasárnap

  • Diósgyőr–Újpest 15.30
  • Debrecen–Zalaegerszeg 18.00

A bajnokság állása IDE kattintva látható.

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

