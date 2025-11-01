A gólja után azonnal, a 20. percben lecserélte a Fradi játékosát Robbie Keane

A Zalaegerszegtől elszenvedett hazai vereség után az MTK Budapest ellen szeretett volna szintén saját közönsége előtt javítani a bajnok Ferencváros. Az FTC–MTK örökrangadót 228. alkalommal rendezték meg az NB I-ben, de az 1903-ban kezdődött mérkőzéssorozatból csak a másodikat november 1-jén – a zöld-fehérek három és fél éve nem kaptak ki riválisuktól. Az FTC-t irányító Robbie Keane a legutóbbi bajnokihoz képest hat változást is eszközölt a kezdőcsapatán, és a lecserélt játékosok közül csupán Ötvös Bence volt az, aki (öt sárga lapos) eltiltás miatt nem léphetett pályára. Tóth Alex ugyanakkor visszatért a sérülése után.

Stefan Gartenmann, a Ferencváros játékosa (b) és Karakó Ferenc játékvezető a labdarúgó NB I 12. fordulójában az FTC–MTK mérkőzésen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az FTC MTK elleni örökrangadója Gartenmann főszereplésével indult

A Fradi svájci védője, Stefan Gartenmann már a 7. percben sárga lapot kapott, a Kata Mihállyal szembeni szabálytalansága után ráadásul őt kellett ápolni. A hazai mezőnyfölény ellenére a mérkőzés első nagyobb helyzetére a 18. percig kellett várni, ekkor Gavriel Kanikovszki dolgoztatta meg Demjén Patrikot. A szögletet követően az MTK védői majdnem összehoztak egy öngólt, a következő sarokrúgást viszont már nem úszták meg:

Kanikovszki beadását Gartenmann fejelte a kapuba (1-0).

Az FTC játékosa rögtön ezután jelezte, hogy a sérülése miatt nem tudja folytatni a játékot, így a 20. percben Gartenmannt Szalai Gábor váltotta.

A folytatásban is egy sérülést követően aggódhatott a közönség: az MTK védője, Vitályos Viktor szintén egy szabálytalanságot követően maradt a földön, és végül a mentősök hordágyon szállították le az eszméleténél lévő futballistát a pályáról – a vendégek is cseréltek tehát kényszerűségből. A játékrész hajrájában Keane reklamálásért kapott sárga lapot, miután a Fradi hiába próbálkozott egyre több lövéssel. A szünetre végül egygólos előnnyel mehetett a magyar bajnok.

Cikkünk frissül.