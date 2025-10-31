Az orvos szemével: Zacher Gábor szerint Robbie Keane-nek van egy idegesítő szokása

Zacher Gábor először durván húsz éve dolgozott mentősként egy Fradi-meccsen, aztán hosszú szünet következett, három-négy éve viszont visszatért, s azóta gyakran teljesít orvosi szolgálatot a Groupama Arénában, sőt olykor a Puskás Arénában is válogatott mérkőzéseken. Bizonyos szempontból irigyelhetjük, hiszen valóban érdekes lehet testközelből megfigyelni a sztárokat, köztük Robbie Keane-t, az FTC edzőjét is.
Az ismert toxikológusnak azonban nem csak jó élményei vannak. Kifogásolja például, hogy mint az írek általában, Robbie Keane túl sokat köpköd meccs közben. Az ír tréner nyilván így vezeti le a feszültséget.
Miért köpköd Robbie Keane túl sokat?
Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott
– fogalmazott Zacher Gábor Robbie Keane-ről szólva a Csakfocinak adott terjedelmes interjúban.
Zacher Gábor megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy a köpködés eleve bosszantja, az ő praxisában Máté Csaba volt az üdítő kivétel, aki egyáltalán nem élt ezzel a gyarló futballistaszokással.
Ronaldo elhajtotta Zacher Gábort
Zacher Gábor nem csak Robbie Keane-ről és a magyar edzőkről beszélt. Az interjúban elmondta, fájlalja, sőt megdöbbenti, hogy olykor az egészen kicsi gyerekek is milyen mosdatlan szájjal trágárkodnak a lelátón. Szóba került az is a beszélgetésben, hogy a Groupama Arénában újraélesztett egy ismert korábbi játékost, Cristiano Ronaldo pedig elhajtotta, amikor közös képet akart készíteni vele.