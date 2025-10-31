Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Az orvos szemével: Zacher Gábor szerint Robbie Keane-nek van egy idegesítő szokása

A magyarországi futballmérkőzéseknek van egy már-már állandó, közismert szereplője, akinek a jelenlétéről viszont kevesen tudnak. Zacher Gábor gyakran teljesít mentős szolgálatot a meccseken, többnyire a Fradi hazai találkozóin, így testközelből vannak élményei. Jók és rosszak egyaránt. Az ismert toxikológus arról is beszélt, hogy Robbie Keane túl sokat köpköd a kispadnál.

2025. 10. 31. 7:28
Robbie Keane az FTC kispadja előtt. Zacher Gábor szerint az írek túl sokat köpködnek
Robbie Keane az FTC kispadja előtt. Zacher Gábor szerint az írek túl sokat köpködnek Fotó: Polyák Attila
Zacher Gábor először durván húsz éve dolgozott mentősként egy Fradi-meccsen, aztán hosszú szünet következett, három-négy éve viszont visszatért, s azóta gyakran teljesít orvosi szolgálatot a Groupama Arénában, sőt olykor a Puskás Arénában is válogatott mérkőzéseken. Bizonyos szempontból irigyelhetjük, hiszen valóban érdekes lehet testközelből megfigyelni a sztárokat, köztük Robbie Keane-t, az FTC edzőjét is.

Zacher Gábor a Groupama Arénában. Az FTC meccsen van alkalma megfigyelni Robbie Keane-t is, aki szerinte túl gyakran köpköd
Zacher Gábor a Groupama Arénában. Az FTC-meccsen van alkalma megfigyelni Robbie Keane-t is, aki szerinte túl gyakran köpköd (Fotó: Fradi.hu)

Az ismert toxikológusnak azonban nem csak jó élményei vannak. Kifogásolja például, hogy mint az írek általában, Robbie Keane túl sokat köpköd meccs közben. Az ír tréner nyilván így vezeti le a feszültséget.

Miért köpköd Robbie Keane túl sokat?

Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott

– fogalmazott Zacher Gábor Robbie Keane-ről szólva a Csakfocinak adott terjedelmes interjúban.

Zacher Gábor megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy a köpködés eleve bosszantja, az ő praxisában Máté Csaba volt az üdítő kivétel, aki egyáltalán nem élt ezzel a gyarló futballistaszokással.

Ronaldo elhajtotta Zacher Gábort

Zacher Gábor nem csak Robbie Keane-ről és a magyar edzőkről beszélt. Az interjúban elmondta, fájlalja, sőt megdöbbenti, hogy olykor az egészen kicsi gyerekek is milyen mosdatlan szájjal trágárkodnak a lelátón. Szóba került az is a beszélgetésben, hogy a Groupama Arénában újraélesztett egy ismert korábbi játékost, Cristiano Ronaldo pedig elhajtotta, amikor közös képet akart készíteni vele.

 

