Bajnokok LigájaPSGklubvilágbajnokságLibertadores KupaInterkontinentális KupaFlamengo

Két és fél hét alatt öt trófea? A BL-győztes „nézhetetlen" mérkőzésen gátolná meg

A katari al-Rajjánban szerda este eldől, hogy a francia Paris Saint-Germain vagy a brazil Flamengo tarthatja magát a világ jelenlegi legjobb klubcsapatának. Az elmúlt években megszokott klubvilágbajnokság helyére lépett labdarúgó Interkontinentális Kupa idei kiírásának döntőjét az európai Bajnokok Ligája és a dél-amerikai Libertadores Kupa győztese vívja egymással. A PSG először, míg a Flamengo másodszor nyerheti meg ezt a trófeát.

Wiszt Péter
2025. 12. 17. 5:27
Luis Enrique (balra) és Vitinha a PSG győzelmében reménykedik a Flamengo elleni Interkontinentális Kupa-mérkőzésen (Fotó: AFP/Christophe Simon)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Flamengo nagyszerű sorozatot teljesít, az elmúlt öt tétmérkőzésén négy trófeának is örülhetett. November utolsó előtti napján a Palmeiras ellen a Libertadores Kupa döntőjét nyerte meg a Rio de Janeiró-i együttes, amely egy héttel később bebiztosította a brazil bajnoki címét. A Série A zárása után a katari al-Rajján felé vette az irányt a csapat, amely a mexikói Cruz Azul ellen az úgynevezett Amerikaiak Derbijét (Derby of the Americas), majd az egyiptomi Pyramids ellen a Kihívók Kupáját (Challenger Cup) is elhódította. Szerdán este a Bajnokok Ligája-címvédő PSG ellen az Interkontinentális Kupa lesz a tét, a találkozó Magyarországról egyetlen televíziós csatornán sem lesz nézhető.

A brazil Flamengo két és fél hete nyerte meg a Libertadores Kupát, ennek is köszönhetően szerdán a PSG ellen az Interkontinentális Kupa a tét Katarban
A brazil Flamengo két és fél hete nyerte meg a Libertadores Kupát, ennek is köszönhetően szerdán a PSG ellen az Interkontinentális Kupa a tét Katarban (Fotó: AFP/Luis Acosta)

Interkontinentális Kupa vagy klubvilágbajnokság?

Az Interkontinentális Kupa 1960 és 2004 között már létezett, ezért a trófeáért Európa és Dél-Amerika adott évi legjobb klubcsapata csapott össze egymással. A Bajnokcsapatok Európa-kupája (később BEK helyett BL) győztese 21, míg a Libertadores Kupa bajnoka 22 alkalommal nyerte meg ezt a találkozót, így a 2005-ben ezt felváltó klubvilágbajnokság keretei között is hasonlóan szoros párharcra lehetett számítani. A klub-vb-ken már a többi kontinens aktuális legjobbja is részt vehetett, de nekik nem igazán jutott a sikerből: 17-szer a BL-győztes, négyszer pedig a dél-amerikai gárda ünnepelhetett.

2023-ban aztán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a klub-vb létszámának emeléséről döntött, így kerülhetett sor idén nyáron az első alkalommal 32 csapattal megrendezett tornára az Egyesült Államokban. 

A hagyományos tornát viszont nem szüntette meg teljesen a szervezet, és 2024-től kezdve immáron ismét Interkontinentális Kupa néven az év második felében is fut egy sorozat az adott esztendő kontinentális bajnokaival.

Tavaly a döntőben a Real Madrid a mexikói Pachuca 3-0-s legyőzése után ünnepelhetett, idén pedig a PSG-hez a Flamengo csatlakozott a magyar idő szerint szerdán 18 órakor kezdődő fináléba.

A Real Madrid nyerte az Interkontinentális Kupa 2024-es kiírását Katarban
A Real Madrid nyerte az Interkontinentális Kupa 2024-es kiírását Katarban (Fotó: NurPhoto/AFP/Noushad Thekkayil)

A PSG és a Flamengo útja a döntőig

A Paris Saint-Germainnek „csupán” annyit kellett csinálnia, hogy a 2024–25-ös idényben megnyerje a Bajnokok Ligáját, a klub-vb-t felváltó sorozatban ugyanis az európai bajnok automatikusan a fináléban van a helye. A többi kontinens képviselőjének már nem ilyen egyszerű a dolga. Az idei Interkontinentális Kupa még szeptemberben kezdődött, amikor az egyiptomi Pyramids Kairóban 3-0-ra legyőzte az új-zélandi Auckland Cityt. A Pyramids ezután Dzsiddában a szaúdi al-Ahlit is felülmúlta 3-1-re, miközben a másik ágon múlt szerdán a Flamengo 2-1-re nyert a Cruz Azul ellen. Ezt követte szombaton a riói együttes Pyramids elleni 2-0-s sikere, szintén az al-rajjáni Ahmad bin Ali Stadionban.

Az immáron nyolcszoros brazil bajnok és négyszeres Libertadores Kupa-győztes Flamengo 1981-ben már megnyerte az Interkontinentális Kupát, akkor Japánban, a Liverpool elleni 3-0-s sikerrel.

A Filipe Luís vezette rióiak idén nyáron nyolcaddöntősök voltak a klubvilágbajnokságon, és az ottani csoportkörben legyőzték a későbbi győztes – a fináléban épp a PSG-t felülmúló – Chelsea-t is. 

A francia bajnokságban jelenleg második párizsiakat Európában jobban ismerhetjük, de a Flamengót is erősítik világhírű futballisták, hiszen a Chelsea-vel BL-győztes Jorginho, a Juventusszal ötszörös olasz bajnok Alex Sandro, vagy éppen a Real Madriddal trófeahalmozó Danilo is várhatóan a brazil klub kezdőcsapatában kap helyet szerdán. Az azonban így is nehezen vitatható, hogy az első Interkontinentális Kupa-mérkőzésére készülő PSG a katari találkozó esélyese. Még úgy is, hogy Luis Enrique vezetőedző határozottan kijelentette a Flamengo–Pyramids elődöntő előtt, hogy nem szívesen játszana a kiváló formában lévő brazilokkal…

A Flamengo ezzel a győzelemmel jutott a PSG elleni döntőbe:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Egy évforduló ürügyén

Kondor Katalin avatarja

A kezdetek óta leginkább azt kell látnunk, hogy Európát ezek az uniós „halljakendek” meg óhajtják fosztani lényegétől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.