Két és fél hét alatt öt trófea? A BL-győztes „nézhetetlen" mérkőzésen gátolná meg

A Flamengo nagyszerű sorozatot teljesít, az elmúlt öt tétmérkőzésén négy trófeának is örülhetett. November utolsó előtti napján a Palmeiras ellen a Libertadores Kupa döntőjét nyerte meg a Rio de Janeiró-i együttes, amely egy héttel később bebiztosította a brazil bajnoki címét. A Série A zárása után a katari al-Rajján felé vette az irányt a csapat, amely a mexikói Cruz Azul ellen az úgynevezett Amerikaiak Derbijét (Derby of the Americas), majd az egyiptomi Pyramids ellen a Kihívók Kupáját (Challenger Cup) is elhódította. Szerdán este a Bajnokok Ligája-címvédő PSG ellen az Interkontinentális Kupa lesz a tét, a találkozó Magyarországról egyetlen televíziós csatornán sem lesz nézhető.

A brazil Flamengo két és fél hete nyerte meg a Libertadores Kupát, ennek is köszönhetően szerdán a PSG ellen az Interkontinentális Kupa a tét Katarban (Fotó: AFP/Luis Acosta)

Interkontinentális Kupa vagy klubvilágbajnokság?

Az Interkontinentális Kupa 1960 és 2004 között már létezett, ezért a trófeáért Európa és Dél-Amerika adott évi legjobb klubcsapata csapott össze egymással. A Bajnokcsapatok Európa-kupája (később BEK helyett BL) győztese 21, míg a Libertadores Kupa bajnoka 22 alkalommal nyerte meg ezt a találkozót, így a 2005-ben ezt felváltó klubvilágbajnokság keretei között is hasonlóan szoros párharcra lehetett számítani. A klub-vb-ken már a többi kontinens aktuális legjobbja is részt vehetett, de nekik nem igazán jutott a sikerből: 17-szer a BL-győztes, négyszer pedig a dél-amerikai gárda ünnepelhetett.

2023-ban aztán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a klub-vb létszámának emeléséről döntött, így kerülhetett sor idén nyáron az első alkalommal 32 csapattal megrendezett tornára az Egyesült Államokban.

A hagyományos tornát viszont nem szüntette meg teljesen a szervezet, és 2024-től kezdve immáron ismét Interkontinentális Kupa néven az év második felében is fut egy sorozat az adott esztendő kontinentális bajnokaival.

Tavaly a döntőben a Real Madrid a mexikói Pachuca 3-0-s legyőzése után ünnepelhetett, idén pedig a PSG-hez a Flamengo csatlakozott a magyar idő szerint szerdán 18 órakor kezdődő fináléba.

A Real Madrid nyerte az Interkontinentális Kupa 2024-es kiírását Katarban (Fotó: NurPhoto/AFP/Noushad Thekkayil)

A PSG és a Flamengo útja a döntőig

A Paris Saint-Germainnek „csupán” annyit kellett csinálnia, hogy a 2024–25-ös idényben megnyerje a Bajnokok Ligáját, a klub-vb-t felváltó sorozatban ugyanis az európai bajnok automatikusan a fináléban van a helye. A többi kontinens képviselőjének már nem ilyen egyszerű a dolga. Az idei Interkontinentális Kupa még szeptemberben kezdődött, amikor az egyiptomi Pyramids Kairóban 3-0-ra legyőzte az új-zélandi Auckland Cityt. A Pyramids ezután Dzsiddában a szaúdi al-Ahlit is felülmúlta 3-1-re, miközben a másik ágon múlt szerdán a Flamengo 2-1-re nyert a Cruz Azul ellen. Ezt követte szombaton a riói együttes Pyramids elleni 2-0-s sikere, szintén az al-rajjáni Ahmad bin Ali Stadionban.

Az immáron nyolcszoros brazil bajnok és négyszeres Libertadores Kupa-győztes Flamengo 1981-ben már megnyerte az Interkontinentális Kupát, akkor Japánban, a Liverpool elleni 3-0-s sikerrel.

A Filipe Luís vezette rióiak idén nyáron nyolcaddöntősök voltak a klubvilágbajnokságon, és az ottani csoportkörben legyőzték a későbbi győztes – a fináléban épp a PSG-t felülmúló – Chelsea-t is.