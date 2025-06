A tanár, a borbély és a bróker - őket verte meg 10-0-ra a Bayern München

Szakmailag értékelhetetlen. Ezzel a két szóval írhatná le a Bayern München csapata azt a meccset, amelyet vasárnap játszott a klubvilágbajnokságon az Auckland City ellen. Új-Zéland (egyben Óceánia) legjobb klubcsapata alapos verést kapott. Abban senkinek nem lehetett kétsége, hogy ezt a mérkőzést megnyeri a Bayern München, de a 10-0-s végeredményre talán még ők sem gondoltak.

A klubvilágbajnokság amatőr kiscsapata, az Auckland City

Klubvilágbajnokság: jött a postás, a bróker és a tanár

A The New Zealand Herald című lap betekintést engedett az Auckland City kulisszái mögé. Azt mindenki tudta, hogy ez egy teljesen amatőr csapat. Adam Mitchell, a 29 éves ingatlanügynök sem gondolt arra, hogy tétmérkőzést játszhat a világ egyik legjobb klubcsapata ellen. A FIFA új találmányán azonban ez is lehetséges. Most az ingatlanügyeket Mitchell édesapja viszi, amíg a fia a világ másik felén focizik. De az Auckland City csapatában nem ő volt az egyetlen amatőr.

Mert ott mindenki az. A keretben van még egy általános iskolai tanár, egy biztosítási bróker, egy borbély, néhány kiskereskedelmi eladó, egy autókozmetikus és egy maroknyi diák.

„Őszintén szólva, új-zélandiként soha nem gondoltam volna, hogy egy olyan csapat ellen játszhatok, mint a Bayern München” – mondta Mitchell. „Nem is vagyok benne biztos, hogy volt már olyan helyzet, hogy az Auckland City és a Bayern München egy mondatban szerepelt volna!”

Az Auckland City bevétele az elmúlt évben kevesebb mint 1 millió dollár volt. A játékosoknak szabadságra kellett menniük, hogy részt vehessenek ezen a tornán. Az Auckland City régóta Óceánia klubfutballjának a királya - az Óceániai Bajnokok Ligája-sorozatban az elmúlt 15 évben 12-szer ők diadalmaskodtak.

A Bayern München csapatának becsült értéke 1,8 milliárd dollár, míg az Auckland Cityé körülbelül 8,80 millió dollár. A bajor csapat 53 millió euró (101 millió dollár) nagy részét költötte a francia válogatott Michael Olise leigazolására a Premier League-ben szereplő Crystal Palace-tól tavaly. Ahogy az Auckland City egyik tisztviselője viccelődött:

Ez a pénz elég lenne ahhoz, hogy 200 évig működtessük a klubunkat.

Az Auckland City a legkisebb klub, amely valaha is részt vett a FIFA grandiózus tornáin. Valamivel több mint 500 klubtagjuk és egy maroknyi teljes munkaidős alkalmazottjuk van, bár ezt a kontingenst megerősítették erre az eseményre. Mostani szereplésük olyan, mintha a 2026-os világbajnokságon Grönland vagy a Kajmán-szigetek indulna el.