Az „intifáda” globalizálása egyet jelent a terrorcselekményekre való felszólítással

A „globalize the intifada” nem egy tiltakozási szlogen, hanem egy erőszakos felkelés kifejezése a zsidók ellen Nyugaton. Aki ezt a szlogent skandálja, cselekvésre szólít fel. Az „intifáda” ebben az esetben fegyveres, gyilkos felkelést jelent, például terrorcselekmények sorozatának formájában.
Berlinben az állami szféra támogatja az úgynevezett „Unity Fest” fesztivált, amelyen Izraelt kitörlik a térképekről, a gyerekek palesztin zászlókat festenek, és a színpadon azt állítják, hogy a muszlimokat Németországban „kiválasztják és lemészárolják”. A rendezvényt egy állami támogatásban részesülő egyesület szervezi, és olyan pólók eladásával kíséri, amelyeken a zsidó államot kitörölték a térképről. Ezt családi fesztiválként, párbeszédként, ifjúsági kultúraként hirdetik. Valójában azonban ez politikai propaganda, amely normalizálja az antiszemita narratívát és ideológiailag tölti fel az áldozati szerepet.
A hatóságok tájékoztatása szerint az „Unity Fest” projektet a „Stark gemacht! Jugenddemokratiefonds Berlin” program ifjúsági költségvetéséből hagyták jóvá. Itt a fiatalok önállóan döntenek a 20 000 euróig terjedő projektekről.
A német szövetségi főügyészség eljárásainak 99 százaléka az iszlamizmus vagy a külfölddel kapcsolatos szélsőségesség ellen irányul. 2025 első félévében 146 eljárást indítottak, ebből 144 migrációval kapcsolatos háttérrel. 84 eljárás az iszlamista terrorizmust, 60 a külfölddel kapcsolatos szélsőségességet érintette.
Egyre radikálisabb a muszlim közösség
A münsteri egyetem Iszlám és politika kutatóközpontjának tanulmánya szerint Németországban a migrációs háttérrel rendelkező muszlimok körülbelül egyötöde olyan érzelmi állapotban van, amely elősegítheti a radikalizálódást. Mouhanad Khorchide iszlám teológus vezetésével megállapították, hogy a becslések szerint összesen 5,3–5,6 millió muszlim közül több mint egymillió ember érintett lehet.
A tanulmány ezt az érzelmi állapotot „resszentiamentnek” definiálja, vagyis a saját világnézetben rejlő mély sérelem, erős nyugat- és zsidóellenes ellenségképek és alacsony kritikai képesség keverékének. Egy 2023 júliusa és 2024 áprilisa között 1887 bevándorló háttérrel rendelkező muszlim között végzett reprezentatív felmérésben a kutatók a válaszadók 19,9 százalékát sorolták ebbe a ressentimenttel terhelt csoportba.
