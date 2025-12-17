Az „intifáda” globalizálása egyet jelent a terrorcselekményekre való felszólítással

A „globalize the intifada” nem egy tiltakozási szlogen, hanem egy erőszakos felkelés kifejezése a zsidók ellen Nyugaton. Aki ezt a szlogent skandálja, cselekvésre szólít fel. Az „intifáda” ebben az esetben fegyveres, gyilkos felkelést jelent, például terrorcselekmények sorozatának formájában.

When the Islamists say “globalize the intifada,” this is what they mean:



https://t.co/StW0n1dwRJ — Bryan Passifiume (@BryanPassifiume) December 15, 2025

Berlinben az állami szféra támogatja az úgynevezett „Unity Fest” fesztivált, amelyen Izraelt kitörlik a térképekről, a gyerekek palesztin zászlókat festenek, és a színpadon azt állítják, hogy a muszlimokat Németországban „kiválasztják és lemészárolják”. A rendezvényt egy állami támogatásban részesülő egyesület szervezi, és olyan pólók eladásával kíséri, amelyeken a zsidó államot kitörölték a térképről. Ezt családi fesztiválként, párbeszédként, ifjúsági kultúraként hirdetik. Valójában azonban ez politikai propaganda, amely normalizálja az antiszemita narratívát és ideológiailag tölti fel az áldozati szerepet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az „Unity Fest” projektet a „Stark gemacht! Jugenddemokratiefonds Berlin” program ifjúsági költségvetéséből hagyták jóvá. Itt a fiatalok önállóan döntenek a 20 000 euróig terjedő projektekről.

A német szövetségi főügyészség eljárásainak 99 százaléka az iszlamizmus vagy a külfölddel kapcsolatos szélsőségesség ellen irányul. 2025 első félévében 146 eljárást indítottak, ebből 144 migrációval kapcsolatos háttérrel. 84 eljárás az iszlamista terrorizmust, 60 a külfölddel kapcsolatos szélsőségességet érintette.

Egyre radikálisabb a muszlim közösség

A münsteri egyetem Iszlám és politika kutatóközpontjának tanulmánya szerint Németországban a migrációs háttérrel rendelkező muszlimok körülbelül egyötöde olyan érzelmi állapotban van, amely elősegítheti a radikalizálódást. Mouhanad Khorchide iszlám teológus vezetésével megállapították, hogy a becslések szerint összesen 5,3–5,6 millió muszlim közül több mint egymillió ember érintett lehet.

What did you think “globalize the intifada” meant? It’s a license to kill Jews, and those targeted in today’s Hanukkah attack in Sydney are the latest victims of this poisonous Islamism that is wholly incompatible with the West.@VictoriaCoates pic.twitter.com/4DFiVghYeO — Heritage Foundation (@Heritage) December 14, 2025

A tanulmány ezt az érzelmi állapotot „resszentiamentnek” definiálja, vagyis a saját világnézetben rejlő mély sérelem, erős nyugat- és zsidóellenes ellenségképek és alacsony kritikai képesség keverékének. Egy 2023 júliusa és 2024 áprilisa között 1887 bevándorló háttérrel rendelkező muszlim között végzett reprezentatív felmérésben a kutatók a válaszadók 19,9 százalékát sorolták ebbe a ressentimenttel terhelt csoportba.