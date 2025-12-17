intifádaiszlámterror

Az „intifáda” globalizálása egyet jelent a terrorcselekményekre való felszólítással

A világhírű Bondi Beachen, Sydneyben egy zsidó hanuka-ünnepségen elkövetett terrortámadás egy olyan cselekmény, amelyet a szélsőségesek mantraként ismételgetnek. A „globalize the intifada” jelszó alatt kommunisták és iszlamisták vonulnak a civilizált világ utcáin, és fegyveres harcra szólítanak fel a zsidók, Izrael és a Nyugat ellen. Az Ausztráliában elkövetett támadás megmutatta, hogy ennek a harcnak milyen következményei lehetnek. A Bondi Beach-i terrortámadás megmutatta, mit jelent a „globalize the intifada” kifejezés, amely valójában már sokkal több, mint egy szlogen. Életmód és ellenállási "kultúra".

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 12. 17. 5:15
Illusztráció Fotó: SELAUK ACAR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A „globalize the intifada” nem egy tiltakozási szlogen, hanem egy erőszakos felkelés kifejezése a zsidók ellen Nyugaton. Aki ezt a szlogent skandálja, cselekvésre szólít fel. Az „intifáda” ebben az esetben fegyveres, gyilkos felkelést jelent, például terrorcselekmények sorozatának formájában.

Berlinben az állami szféra támogatja az úgynevezett „Unity Fest” fesztivált, amelyen Izraelt kitörlik a térképekről, a gyerekek palesztin zászlókat festenek, és a színpadon azt állítják, hogy a muszlimokat Németországban „kiválasztják és lemészárolják”. A rendezvényt egy állami támogatásban részesülő egyesület szervezi, és olyan pólók eladásával kíséri, amelyeken a zsidó államot kitörölték a térképről. Ezt családi fesztiválként, párbeszédként, ifjúsági kultúraként hirdetik. Valójában azonban ez politikai propaganda, amely normalizálja az antiszemita narratívát és ideológiailag tölti fel az áldozati szerepet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az „Unity Fest” projektet a „Stark gemacht! Jugenddemokratiefonds Berlin” program ifjúsági költségvetéséből hagyták jóvá. Itt a fiatalok önállóan döntenek a 20 000 euróig terjedő projektekről.

A német szövetségi főügyészség eljárásainak 99 százaléka az iszlamizmus vagy a külfölddel kapcsolatos szélsőségesség ellen irányul. 2025 első félévében 146 eljárást indítottak, ebből 144 migrációval kapcsolatos háttérrel. 84 eljárás az iszlamista terrorizmust, 60 a külfölddel kapcsolatos szélsőségességet érintette.

Egyre radikálisabb a muszlim közösség

A münsteri egyetem Iszlám és politika kutatóközpontjának tanulmánya szerint Németországban a migrációs háttérrel rendelkező muszlimok körülbelül egyötöde olyan érzelmi állapotban van, amely elősegítheti a radikalizálódást. Mouhanad Khorchide iszlám teológus vezetésével megállapították, hogy a becslések szerint összesen 5,3–5,6 millió muszlim közül több mint egymillió ember érintett lehet.

A tanulmány ezt az érzelmi állapotot „resszentiamentnek” definiálja, vagyis a saját világnézetben rejlő mély sérelem, erős nyugat- és zsidóellenes ellenségképek és alacsony kritikai képesség keverékének. Egy 2023 júliusa és 2024 áprilisa között 1887 bevándorló háttérrel rendelkező muszlim között végzett reprezentatív felmérésben a kutatók a válaszadók 19,9 százalékát sorolták ebbe a ressentimenttel terhelt csoportba.

Ennek a csoportnak a nagy része támogatja azokat az állításokat, hogy az iszlámnak „az egyetlen és végső politikai hatalomnak” kell lennie, vagy hogy a saría „sokkal jobb, mint a német törvények”. A csoport tagjainak harmada támogatja az erőszakot a feltételezett igazságtalanságra adott válaszként, ami Németországban több mint 300 000 embert jelentene. A csoport tagjainak körülbelül tizede hajlandó lenne erőszakot alkalmazni „a muszlimok érdekeiért” – ez körülbelül 100 000 embert jelentene.

Az intifáda nem egy pillanatnyi állapot, hanem egy életmód, egy ellenállási „kultúra”

Az intifáda kifejezést a palesztinok népszerűsítették 1987-ben a megszállás elleni népi felkelés során, és jelentése „lerázni” és „felkelni.” A ‘globális intifáda” egy olyan küzdelmi modell volt, amely megmutatta, hogy a hétköznapi emberek hogyan tudnak ellenállni egy uralmi rendszernek pusztán a saját testükkel, hangjukkal és elszántságukkal.

Az intifáda lényege, ahogy a néhai egyiptomi tudós, Dr. Abdel-Wahab El-Messiri elmagyarázta, az, hogy nem egy hagyományos, hadsereg vagy egyetlen karizmatikus vezető által irányított lázadás volt. Erőssége éppen a formális vezetés hiányában rejlett. Nem volt senki, akit megölhettek volna, nem volt parancsnokság, amit lebombázhattak volna, nem volt parancsnoki struktúra, amit felszámolhattak volna. A felkelést civilek, munkások, parasztok, anyák, gyerekek és tanárok vitték véghez. Mindannyian a mindennapi gyakorlat részévé tették az ellenállást.

Így az intifáda immunis volt a megszállók által a felkelések leverésére általában alkalmazott taktikákra. Az tette tartósá, hogy az ellenállás a mindennapi élet ritmusának részévé vált. A palesztinok munkába, iskolába, piacra jártak, és ezzel egy időben tüntetéseken, sztrájkokon vagy ellenállási akciókon vettek részt. A felkelés nem követelte meg az emberektől, hogy felfüggesszék az életüket; éppen ellenkezőleg, beépült a mindennapi létezésükbe. El-Messiri szerint ez adta az intifádának az egyedülálló jellegét: nem egy pillanatnyi dühkitörés volt, hanem egy életmód.

Az intifáda globalizálásának követelése tehát azt jelenti, hogy meg kell érteni és elfogadni ezt a tanulságot: az ellenállás akkor a legerősebb, ha decentralizált, ha mindenkié, és ha elválaszthatatlanul összekapcsolódik az elnyomás alatt való élettel. Az intifáda üzenete nem korlátozódik Palesztinára. Az intifáda egy ellenállási kultúra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Egy évforduló ürügyén

Kondor Katalin avatarja

A kezdetek óta leginkább azt kell látnunk, hogy Európát ezek az uniós „halljakendek” meg óhajtják fosztani lényegétől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.