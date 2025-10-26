Amerikában lehet klublegenda a magyar futballdinasztia harmadik tagja

– Véget ért az MLS alapszakasza, a Kansas a Nyugati konferencia utolsó helyén végzett, és nem jutott be a rájátszásba. Nagy a csalódottság?

– Persze. Nehéz évet zártunk, a legutóbbi években nem szerepeltünk jól, márciusban változás történt az edzői stábban, a tulajdonosok majd most próbálják visszavinni a klubot oda, ahova tartozik. A Kansas korábban sok mindent nyert, szép a történelme, vannak hagyományai, és többre érdemes, mint amit most elértünk.

Sallói Dániel, a Sporting Kansas City sztárja (Fotó: Csudai Sándor)

– A szurkolók hogyan élték meg ezt a gyenge évet?

– Természetesen ők is csalódottan. Visszaesett a nézőszám, érezhető volt a szurkolók türelmetlensége, ami érthető, hiszen akik már másfél-két évtizede a klub mögött állnak, hozzászoktak a sikerekhez, és nehezen emésztik meg az utóbbi három-négy év szerény eredményeit, és ez teljesen érthető.

– A korábbi vezetőedző, Vermes Péter az év elején távozott. Ez mennyire befolyásolta a csapatot arra gondolva, hogy ő egy ikonja a Kansasnek, és a legnagyobb sikerek az ő nevéhez fűződtek?

– Személy szerint sokat köszönhetek neki, és sajnálom, hogy nem sikerült vele visszatalálni a győztes útra. Péter már játékosként is nevet szerzett itt magának, majd akkoriban, a kétezres évek végén lett a szakmai munka első számú felelőse, amikor a Kansas Wizzardból Sporting Kansas City lett, úgy építette fel a klubot, ahogyan elképzelte. Fantasztikus edzőközpontot alakított ki, új stadion épült, ő tette fel a várost igazán a sportág térképére az Egyesült Államokban, és nagyon sikeres edző, valamint vezető volt egyben.

Ehhez kellett, hogy megkapja a türelmet a kezdeti, sikertelenebb időszakban is, de most, másfél évtizeddel később ez nem történt meg. Vermes Péter sportigazgató és vezetőedző is volt egy személyben, és a klub életében most történik meg először, hogy a két pozíció szétválik egymástól. Ez fontos lépés, az eddigi rendszer már elavult.

Az idén a korábbi másodedző, Karry Zavagnin ideiglenesen kapta meg a kispadot, de majd az új sportigazgató hozza a hosszú távú megoldást erre a posztra, és az ő dolga a csapat megerősítése is.