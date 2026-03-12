Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Tisza támadta meg a helyi választási bizottságoknál a DK jelöltjeit”

„A Tisza támadta meg a helyi választási bizottságoknál a DK jelöltjeit.”

Dobrev Klára
2026. 03. 12. 15:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dobrev Klára, Facebook: „A Tisza támadta meg a helyi választási bizottságoknál a DK jelöltjeit, Győrben azonban elkövettek egy hibát: elfelejtették kicserélni a párt nevét egy korábbi beadványukból, így a DK jelöltjét mint jobbikos jelöltet támadták meg. Mit bizonyít ez? Hogy minden alap nélkül, egy egyenbeadvánnyal támadják a DK és más ellenzéki pártok jelöltjeit, amiben csak a jelöltek és a pártok neveit cserélgetik – már ha sikerül. Emlékszünk még, hogy hogy végződött 4 éve, amikor Márki-Zay Péternek fontosabb volt az ellenzék leváltása, mint a kormányé?”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.