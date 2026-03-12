Dobrev Klára, Facebook: „A Tisza támadta meg a helyi választási bizottságoknál a DK jelöltjeit, Győrben azonban elkövettek egy hibát: elfelejtették kicserélni a párt nevét egy korábbi beadványukból, így a DK jelöltjét mint jobbikos jelöltet támadták meg. Mit bizonyít ez? Hogy minden alap nélkül, egy egyenbeadvánnyal támadják a DK és más ellenzéki pártok jelöltjeit, amiben csak a jelöltek és a pártok neveit cserélgetik – már ha sikerül. Emlékszünk még, hogy hogy végződött 4 éve, amikor Márki-Zay Péternek fontosabb volt az ellenzék leváltása, mint a kormányé?”



