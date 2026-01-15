Középtávon sokba kerülhet a klímacélok védelme

A CBAM a Carbon Border Adjustment Mechanism rövidítése, magyarul szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus. Ez az Európai Unió 2026 januárjától bevezetendő új klímapolitikai eszköze, amelynek célja az ún. „szénszivárgás” megakadályozása és az uniós klímacélok védelme – mondta el lapunk megkeresésére Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója annak kapcsán, hogy az unió így szeretné azt ösztönözni, hogy a tagállamok minél nagyobb arányban importáljanak klímasemleges módon előállított áramot. Azaz – magyarázta a vezető kutató – előírja, hogy az EU-n kívülről az EU-ba importált karbonintenzív (nagy üvegházgáz-hatású gáz kibocsátásával gyártott) termékek után szén-dioxid-kibocsátási költséget kell fizetni, mégpedig a gyártásuk során keletkezett kibocsátás alapján. Ez gyakorlatilag kiegyenlíti a versenyfeltételeket az EU-n belüli gyártók (amelyek az EU-ban már fizetnek a kibocsátásért) és az EU-n kívüli termelők között.

Karbonvám sújtja majd az unión kívüli országokból importált, szénerőmű által termelt áramot, ezzel párhuzamosan a magyar energiamix zöldül, a képen látható Mátrai erőművet is korszerűsítik. Fotó: Kurucz Árpád

Azonban ez csak látszólag ilyen egyszerű. Toldi Ottó felhívta a figyelmet a közvetett és a közvetlen hatásokra is. Az importőröknek adatgyűjtési és jelentési kötelezettségük is van, ami a vám megfizetésén túl – a bizottság által is elismerten – negatív hatással lehet a beszerzési árakra, a beszállítói láncokra és a versenyképességre. A dolog további szépséghibája, hogy a CBAM-ból befolyó összeg nem a tagállamoknál marad, hanem döntően az Európai Unió közös költségvetését gyarapítja. Az adó- és árnövekedés politikai következménye tehát a tagállamok kormányait, kormányzó pártjait érinti majd negatívan úgy, hogy a bevételek a bizottsághoz folynak be.

A becslések nagyon bizonytalanok, az egy-két százalékos drágulástól kezdve a piaci karbonárnak megfelelő nagyságú összegig. A gazdasági terhet rövid távon az EU feldolgozóipara viseli majd, középtávon azonban szinte bizonyosan a fogyasztók.

Rövid távon a karbonvámrendszer leginkább az uniós feldolgozóipart terheli. Az acél-, alumínium-, cement- vagy vegyipari vállalatoknak az importált alapanyagok megdrágulása közvetlen költségnövekedést jelent. Így a CBAM nemcsak környezetvédelmi, hanem az eddigiek mellett komoly további versenyképességi kihívást is jelent majd az EU gazdaságának. Középtávon a költségek jelentős része elkerülhetetlenül tovább hárul a vevőkre és a fogyasztókra. A drágább alapanyagok beépülnek az építőipari termékek, a járművek, a gépek és a műtrágyák árába, utóbbi esetben pedig közvetve az élelmiszerárakra is hatást gyakorolnak. Ennek következtében a CBAM inflációs nyomást fejthet ki, amelyet végső soron a háztartások és a vállalkozások fizetnek meg a magasabb árakon keresztül.