beruházásNyírbátorgyárUnilever

Gyárfejlesztés Nyírbátorban: 30 milliárdos beruházást kezdett az Unilever

Az Unilever 30 milliárd forintos beruházással bővíti nyírbátori gyárát, ahol aerosolos termékeket előállító üzemet hoz létre. A fejlesztés révén évente 150 millió palack dezodort és higiéniás terméket gyárthatnak, főként exportra. A 2026 nyarán induló tesztüzem nemcsak a vállalat hazai termelési kapacitását növeli, hanem új munkahelyeket is teremt, és tovább erősíti Magyarország szerepét az Unilever globális ellátási hálózatában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 8:53
Gyárat bővít Nyírbátorban az Unilever. Forrás: Magyar Építők
Az Unilever újabb jelentős beruházásba kezdett Magyarországon: mintegy 30 milliárd forintból bővíti nyírbátori gyárát, ahol aerosolos higiéniás termékek – elsősorban dezodorok – gyártására szolgáló üzemegység épül - írja a Világgazdaság. 

gyár
Az Unilever 30 milliárdos beruházása Nyírbátorban, bővül a gyár/Fotó: Magyar Építők

Az új létesítmény évente 150 millió palack előállítására lesz képes, a cég kelet-európai exportját erősíti majd. A beruházás a meglévő üzem mellett valósul meg, és a tervek szerint 2026 nyarán indulhat el a tesztüzem, egy 10 000 négyzetméteres csarnokban. 

A kivitelezést a Strabag végzi, a szerkezetépítés már zajlik, és a munkálatok várhatóan 2025 őszére befejeződnek.

 Az új egység a vállalat globális hálózatában a negyedik legnagyobb aerosolos kapacitású gyár lesz, ami a magyarországi termelést a nemzetközi ellátási lánc egyik kulcspontjává teszi.

 

A beruházás új munkahelyeket is teremt 

A cikk szerint az Unilever pénzügyi teljesítménye is kedvezően alakult: a második negyedévben 3,8 százalékos bevételnövekedést ért el, meghaladva az elemzői várakozásokat. Az árak 2 százalékkal, az eladott mennyiség 1,8 százalékkal nőtt, ami a vállalat stabil piaci pozícióját jelzi. 

A beruházás nemcsak a kapacitásnövelést szolgálja, hanem új munkahelyeket is teremt, és hozzájárul a kelet-magyarországi régió ipari súlyának erősítéséhez.

  A fejlesztés stratégiai célja, hogy Nyírbátor az Unilever európai gyártási térképén központi szerepet töltsön be az aerosolos termékek piacán. A nyírbátori bővítés egyszerre erősíti az Unilever hazai jelenlétét és a magyar ipar nemzetközi súlyát, a projekt a következő évek egyik legjelentősebb vidéki ipari beruházása lehet - foglalta össze a Világgazdaság.

