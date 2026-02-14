Kerkez MilosLuka ModricAC MilanAdrien Rabiotpiros lap

Kerkez, a Bundesliga-gólkirály és a vb-döntős futballista miatt is foghatják a fejüket

Az AC Milan a korábbi Bundesliga-gólkirály Niclas Füllkrug kihagyott büntetője és Adrien Rabiot piros lapja ellenére 2-1-re nyert a Pisa vendégeként a Serie A 25. fordulójának nyitómeccsén. Mindeközben a Transfermarkt összeállítása alapján a Milan vezetői Kerkez Milos könnyelmű elengedése miatt foghatják a fejüket.

2026. 02. 14. 9:21
Ezt a hibát már nem teheti jóvá az AC Milan: Kerkez Milos a Liverpool mezében tündököl, Milánóból mai szemmel aprópénzért engedték el Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell
Az AC Milan a tavalyi nyolcadik hely után idén újra dobogón végezhet a Serie A-ban, péntek este a Pisa elleni győzelemmel megerősítette a második pozícióját a tabellán a városi rivális Inter mögött. A Milan győzelme a vártnál nehezebb volt, s mindeközben a Transfermarkt arra is emlékeztette a piros-feketéket, hogy Kerkez Milos miatt is foghatják a fejüket.

A korábbi Bundesliga-gólkirály Niclas Füllkrug kihagyott büntető miatt foghatta a fejét, de a Milan végül nyert a Pisa ellen Luka Modric győztes góljával
A korábbi Bundesliga-gólkirály Niclas Füllkrug kihagyott büntető miatt foghatta a fejét, de a Milan végül nyert a Pisa ellen Luka Modric győztes góljával (Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli)

Milan: Kerkez elengedése nagy hiba volt

Kerkezt még tinédzserként Győrből szerezte meg az AC Milan, ám a nagy húzást nagy baklövés követte: nagyon könnyen, lemondtak a magyar futballistáról az AZ Alkmaar javára. Kerkez azóta a Bournemouth érintésével már a Liverpool alapembere, 40 millió eurót ér a játékjoga, a Bournemouth pedig tavaly nyáron 17-szer akkora összeget kapott a magyar válogatott balhátvédért, mint két és fél évvel korábban a Milan – emeli ki a Ripost.

Nyilvánvaló, hogy ma Kerkez Milos a Liverpool helyett a Milan erőssége is lehetne, vagy legalábbis jóval több pénzt kaphattak volna érte a milánóiak, ha annak idején jobban mérik fel a magyar játékosban rejlő potenciált.

Modric volt a Milan megmentője

Volt olyan pillanat, amikor péntek este Pisában is foghatták a fejüket a Milannál: a korábbi Bundesliga-gólkirály Niclas Füllkrug ugyanúgy kapu mellé lőtt büntetőből, mint idehaza szinte ezzel egy időben Dzsudzsák Balázs.

A DVSC-vel ellentétben a Milannak végül belefért a baki, a negyvenéves Luka Modric volt győztes góljával a megmentő. 

A meccs végén viszont egy másik világbajnoki ezüstérmes középpályás, Adrien Rabiot negatív hős volt: szabálytalansága után kapott sárga lapja miatt addig reklamált, amíg kapott mellé még egyet.

Serie A, 25. forduló

Pisa–AC Milan 1-2

Az élcsoport állása

  1. Inter 58 pont
  2. Milan 53
  3. Napoli 49

 

