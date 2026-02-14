Kerkez, a Bundesliga-gólkirály és a vb-döntős futballista miatt is foghatják a fejüket

Az AC Milan a tavalyi nyolcadik hely után idén újra dobogón végezhet a Serie A-ban, péntek este a Pisa elleni győzelemmel megerősítette a második pozícióját a tabellán a városi rivális Inter mögött. A Milan győzelme a vártnál nehezebb volt, s mindeközben a Transfermarkt arra is emlékeztette a piros-feketéket, hogy Kerkez Milos miatt is foghatják a fejüket.

A korábbi Bundesliga-gólkirály Niclas Füllkrug kihagyott büntető miatt foghatta a fejét, de a Milan végül nyert a Pisa ellen Luka Modric győztes góljával (Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli)

Milan: Kerkez elengedése nagy hiba volt

Kerkezt még tinédzserként Győrből szerezte meg az AC Milan, ám a nagy húzást nagy baklövés követte: nagyon könnyen, lemondtak a magyar futballistáról az AZ Alkmaar javára. Kerkez azóta a Bournemouth érintésével már a Liverpool alapembere, 40 millió eurót ér a játékjoga, a Bournemouth pedig tavaly nyáron 17-szer akkora összeget kapott a magyar válogatott balhátvédért, mint két és fél évvel korábban a Milan – emeli ki a Ripost.