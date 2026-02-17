Rendkívüli

„Az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót” – fegyverkezésre szólították fel Európát

Német és brit katonai vezetők közös írásban szorgalmazzák az európai fegyverkezés felgyorsítását. Oroszországot a kontinens biztonságát fenyegető legfőbb kockázatként jelölik meg, és jelentős védelmi kiadásnövelést, valamint tartós katonai felkészülést tartanak indokoltnak Európa számára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 12:38
Tüzérdandárok egy katonai járműben (Fotó: AFP)
Német és brit katonai vezetők közösen érvelnek az európai fegyverkezés és a háborús felkészülés megerősítése mellett a brit Guardian és a német Welt cikkében, és Oroszországot jelöli meg a kontinens biztonságát fenyegető legfőbb kockázatként – számolt be az Origo.

Fegyverkezésre szólították fel Európát (Fotó: AFP)
Fegyverkezésre szólították fel Európát (Fotó: AFP)

A katonai vezetők – Európa két legnagyobb védelmi kiadású országának katonai vezetői – úgy vélik, hogy a hidegháború utáni „békeosztalék” időszaka lezárult, és Európának jelentősen növelnie kell védelmi képességeit. 

Álláspontjuk szerint az ukrajnai háború tapasztalatai, valamint Oroszország katonai átcsoportosításai indokolják a felkészülést egy olyan konfliktus lehetőségére, amely a NATO-országokat is érintheti.

Az írás utal a NATO tavalyi hágai csúcstalálkozójára, ahol a tagállamok vállalták, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és biztonságra. A katonai vezetők szerint ez „az új biztonsági realitást” tükrözi, és komoly költségvetési döntéseket tesz szükségessé – írja a The Guardian.

Kiemelik, hogy Oroszország katonai ereje nyugat felé összpontosul, az orosz hadsereg újrafegyverkezik, és az ukrajnai tapasztalatok alapján szervezi át működését. Megfogalmazásuk szerint Moszkva „kész háborút folytatni a kontinensen”, és fennáll annak a veszélye, hogy agressziója Ukrajnán túlra is kiterjedhet.

A katonai vezetők szerint Európa válasza a katonai elrettentés megerősítése lehet.

Ennek részeként:

  • Nagy-Britannia legalább hat új lőszergyár építését tervezi,
  • Németország tartós jelleggel egy teljes harci dandárt telepít a NATO keleti szárnyára,
  • Berlin alkotmánymódosítással bővítette a védelem finanszírozási lehetőségeit,
  • az Európai Unió pedig egy 150 milliárd eurós programmal kívánja megerősíteni a védelmi ipari bázist.

A cikkben a katonai vezetők hangsúlyozzák: az „újrafegyverkezés nem háborús uszítás”, hanem megítélésük szerint a béke megőrzésének eszköze. Úgy fogalmaznak: „az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót”.

Az írás végén társadalmi szintű mozgósítást sürgetnek, kiemelve, hogy a védelem nem kizárólag a hadsereg feladata, hanem az egész társadalom felelőssége.

Borítókép: Tüzérdandárok egy katonai járműben (Fotó: AFP)

