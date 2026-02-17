Német és brit katonai vezetők közösen érvelnek az európai fegyverkezés és a háborús felkészülés megerősítése mellett a brit Guardian és a német Welt cikkében, és Oroszországot jelöli meg a kontinens biztonságát fenyegető legfőbb kockázatként – számolt be az Origo.
„Az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót” – fegyverkezésre szólították fel Európát
Német és brit katonai vezetők közös írásban szorgalmazzák az európai fegyverkezés felgyorsítását. Oroszországot a kontinens biztonságát fenyegető legfőbb kockázatként jelölik meg, és jelentős védelmi kiadásnövelést, valamint tartós katonai felkészülést tartanak indokoltnak Európa számára.
A katonai vezetők – Európa két legnagyobb védelmi kiadású országának katonai vezetői – úgy vélik, hogy a hidegháború utáni „békeosztalék” időszaka lezárult, és Európának jelentősen növelnie kell védelmi képességeit.
Álláspontjuk szerint az ukrajnai háború tapasztalatai, valamint Oroszország katonai átcsoportosításai indokolják a felkészülést egy olyan konfliktus lehetőségére, amely a NATO-országokat is érintheti.
Az írás utal a NATO tavalyi hágai csúcstalálkozójára, ahol a tagállamok vállalták, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és biztonságra. A katonai vezetők szerint ez „az új biztonsági realitást” tükrözi, és komoly költségvetési döntéseket tesz szükségessé – írja a The Guardian.
Kiemelik, hogy Oroszország katonai ereje nyugat felé összpontosul, az orosz hadsereg újrafegyverkezik, és az ukrajnai tapasztalatok alapján szervezi át működését. Megfogalmazásuk szerint Moszkva „kész háborút folytatni a kontinensen”, és fennáll annak a veszélye, hogy agressziója Ukrajnán túlra is kiterjedhet.
A katonai vezetők szerint Európa válasza a katonai elrettentés megerősítése lehet.
További Külföld híreink
Ennek részeként:
- Nagy-Britannia legalább hat új lőszergyár építését tervezi,
- Németország tartós jelleggel egy teljes harci dandárt telepít a NATO keleti szárnyára,
- Berlin alkotmánymódosítással bővítette a védelem finanszírozási lehetőségeit,
- az Európai Unió pedig egy 150 milliárd eurós programmal kívánja megerősíteni a védelmi ipari bázist.
A cikkben a katonai vezetők hangsúlyozzák: az „újrafegyverkezés nem háborús uszítás”, hanem megítélésük szerint a béke megőrzésének eszköze. Úgy fogalmaznak: „az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót”.
További Külföld híreink
Az írás végén társadalmi szintű mozgósítást sürgetnek, kiemelve, hogy a védelem nem kizárólag a hadsereg feladata, hanem az egész társadalom felelőssége.
Borítókép: Tüzérdandárok egy katonai járműben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb béketárgyalások Genfben – mennyi az áttörés esélye?
Putyin folyamatos kapcsolatban áll az orosz delegációval.
Meghalt Jesse Jackson tiszteletes
Nyolcvannégy éves volt.
Macron Indiában: rekordméretű fegyverüzlet készül
Soha nem látott összeg.
Összegyűltek a háborúpárti vezetők, Magyar Péter is ott volt, titkos megállapodás született
Egyetértettek a háború folytatásában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb béketárgyalások Genfben – mennyi az áttörés esélye?
Putyin folyamatos kapcsolatban áll az orosz delegációval.
Meghalt Jesse Jackson tiszteletes
Nyolcvannégy éves volt.
Macron Indiában: rekordméretű fegyverüzlet készül
Soha nem látott összeg.
Összegyűltek a háborúpárti vezetők, Magyar Péter is ott volt, titkos megállapodás született
Egyetértettek a háború folytatásában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!