„Az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót” – fegyverkezésre szólították fel Európát

A katonai vezetők – Európa két legnagyobb védelmi kiadású országának katonai vezetői – úgy vélik, hogy a hidegháború utáni „békeosztalék” időszaka lezárult, és Európának jelentősen növelnie kell védelmi képességeit.

Álláspontjuk szerint az ukrajnai háború tapasztalatai, valamint Oroszország katonai átcsoportosításai indokolják a felkészülést egy olyan konfliktus lehetőségére, amely a NATO-országokat is érintheti.

Az írás utal a NATO tavalyi hágai csúcstalálkozójára, ahol a tagállamok vállalták, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és biztonságra. A katonai vezetők szerint ez „az új biztonsági realitást” tükrözi, és komoly költségvetési döntéseket tesz szükségessé – írja a The Guardian.

Kiemelik, hogy Oroszország katonai ereje nyugat felé összpontosul, az orosz hadsereg újrafegyverkezik, és az ukrajnai tapasztalatok alapján szervezi át működését. Megfogalmazásuk szerint Moszkva „kész háborút folytatni a kontinensen”, és fennáll annak a veszélye, hogy agressziója Ukrajnán túlra is kiterjedhet.