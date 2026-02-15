Ursula von der Leyen katonai szövetségként pozícionálta az Európai Uniót

Zemplényi Lili a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy életre kell kelteni Európa kölcsönös védelmi záradékát, amely „nem választható lehetőség az EU számára”, hanem „Európa lényege”.

Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy életre kell kelteni Európa kölcsönös védelmi záradékát. Fotó: AFP

Azt írta, hogy az Európai Unióra hagyományosan gazdasági szövetségként tekintünk, és szerinte ennek gyökeres megváltoztatására törekszik a szemünk előtt a brüsszeli elit. Példaként hozta fel, hogy

a litván biztos egy közös európai hadsereg lehetséges döntéshozatali rendszerét vázolta fel,

az Európai Néppárt vezetői az EU kölcsönös védelmi záradékának az értelmezését feszegették,

Ursula von der Leyen azt fejtegette, hogy a kölcsönös védelem nem opció, hanem az EU alapvető lényege,

Manfred Weber pedig már a katonák egyenruháját is megálmodta: EU-zászlóval a váll-lapjukon fognak bevonulni Ukrajnába.