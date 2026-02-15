Ursula von der LeyenEurópai BizottságMüncheni Biztonsági KonferenciaEurópai Unió

Ursula von der Leyen katonai szövetségként pozícionálta az Európai Uniót

Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet elemzője új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. Nem hagyta szó nélkül, hogy Ursula von der Leyen katonai szövetségként pozicionálta az Európai Uniót.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 15:11
Zemplényi Lili a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy életre kell kelteni Európa kölcsönös védelmi záradékát, amely „nem választható lehetőség az EU számára”, hanem „Európa lényege”.

Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy életre kell kelteni Európa kölcsönös védelmi záradékát. Fotó: AFP

Azt írta, hogy az Európai Unióra hagyományosan gazdasági szövetségként tekintünk, és szerinte ennek gyökeres megváltoztatására törekszik a szemünk előtt a brüsszeli elit. Példaként hozta fel, hogy

  • a litván biztos egy közös európai hadsereg lehetséges döntéshozatali rendszerét vázolta fel, 
  • az Európai Néppárt vezetői az EU kölcsönös védelmi záradékának az értelmezését feszegették, 
  • Ursula von der Leyen azt fejtegette, hogy a kölcsönös védelem nem opció, hanem az EU alapvető lényege, 
  • Manfred Weber pedig már a katonák egyenruháját is megálmodta: EU-zászlóval a váll-lapjukon fognak bevonulni Ukrajnába

Véleménye szerint mindez bizonyítja: a brüsszeli elit az unió lényegét változtatná meg, eltolva a korábbi gazdasági együttműködést egy katonai irányba.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ha Európa nem tettetné, hogy hadban áll Oroszországgal, erre nem lenne szükség. 

Ha Európa nem készülne egy hadban álló ország tagfelvételére, erre nem lenne szükség. Ha Európa nem készülne háborúba, erre nem lenne szükség

– sorolta.

Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti

Az Európai Unió háborúpárti vezetője az EU újrafegyverzési programjára és az Ukrajnának nyújtott további hitelekre utalva európai ébredésről beszélt. Kiemelte: életre kell kelteni az uniós kölcsönös védelmi záradékot, és a döntéshozatalt is gyorsítani kell, akár az egyhangúság helyett minősített többségi szavazással, hogy egyes tagállamok ne tudják blokkolni a közös lépéseket. A brit kapcsolatokra kitérve Von der Leyen kijelentette: tíz évvel a brexit után is szorosan összefonódik az EU és az Egyesült Királyság jövője. 

Dicsérte London katonai szerepvállalását az északi térségben és a balti régióban, és szorosabb biztonsági és gazdasági együttműködést sürgetett.

A bizottsági elnök új európai biztonsági doktrína kidolgozását is szükségesnek nevezte, amely lehetővé teszi, hogy Európa határozottan és proaktívan védje meg saját területét, gazdaságát és demokratikus berendezkedését.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

