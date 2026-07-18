Dél-Korea olcsó fegyvereket ad el a világnak
A világháborús hangulat közepette felerősödött azon országok szerepe, amelyek sokat tapasztaltak a háborúik során, ráadásul olcsón is adják fegyvereiket. Dél-Korea mindkettőben kiválóan teljesít, referenciái alaposak, eszközei pedig jó minőségűek és viszonylag elfogadható árúak.
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