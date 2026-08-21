Mi történik a profilunkkal a halálunk után? Itt a titok, amit a techcégek nem reklámoznak

TikTok és más felületek

A TikTok és sok kisebb platform jóval kevesebb opciót kínál. Rendszerint csak arra van lehetőség, hogy a családtagok a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával kérjék a fiók végleges törlését.

A szakértők szerint érdemes még életünkben tudatosan készülni ezekre az eshetőségekre, az alábbi három lépéssel rengeteg terhet levehetünk a szeretteink válláról: