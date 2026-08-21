Mi történik a profilunkkal a halálunk után? Itt a titok, amit a techcégek nem reklámoznak

TikTok és más felületek
A TikTok és sok kisebb platform jóval kevesebb opciót kínál. Rendszerint csak arra van lehetőség, hogy a családtagok a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával kérjék a fiók végleges törlését.
A szakértők szerint érdemes még életünkben tudatosan készülni ezekre az eshetőségekre, az alábbi három lépéssel rengeteg terhet levehetünk a szeretteink válláról:
- Néhány perc alatt beállíthatjuk a hagyatéki kapcsolattartót a Facebookon, valamint az Inaktív fiókkezelőt a Google-ben.
- Egy jelszókezelő program segítségével vagy egy biztonságos helyre elzárt dokumentumban érdemes bevezetni, milyen fiókjaink, előfizetéseink és esetleges kriptovaluta-tárcáink vannak.
- Bár a jogszabályok még formálódnak, a végrendeletben tett kifejezett nyilatkozat komoly támpontot ad a családnak és a jogászoknak a digitális javak (pl. fizetős domainek, online vállalkozások) sorsáról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!