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Mi történik a profilunkkal a halálunk után? Itt a titok, amit a techcégek nem reklámoznak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A lakásunkról, a kocsinkról vagy a bankbetétünkről természetes dolog végrendelkezni, de mi lesz a lájkokkal, a privát üzenetekkel és a felhőben tárolt fotókkal a halálunk után? Miközben gőzerővel építjük az online identitásunkat, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a digitális lábnyomunk túlél minket. Vajon a családtagok örökölhetik a fiókjainkat, vagy a techóriások tulajdonában maradnak az emlékeink?

Odrobina Kristóf
2026. 08. 21. 10:14
Fotó: ISABELLE SOURIMENT Forrás: Hans Lucas
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TikTok és más felületek

A TikTok és sok kisebb platform jóval kevesebb opciót kínál. Rendszerint csak arra van lehetőség, hogy a családtagok a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával kérjék a fiók végleges törlését.

A szakértők szerint érdemes még életünkben tudatosan készülni ezekre az eshetőségekre, az alábbi három lépéssel rengeteg terhet levehetünk a szeretteink válláról:

  • Néhány perc alatt beállíthatjuk a hagyatéki kapcsolattartót a Facebookon, valamint az Inaktív fiókkezelőt a Google-ben.
  • Egy jelszókezelő program segítségével vagy egy biztonságos helyre elzárt dokumentumban érdemes bevezetni, milyen fiókjaink, előfizetéseink és esetleges kriptovaluta-tárcáink vannak.
  • Bár a jogszabályok még formálódnak, a végrendeletben tett kifejezett nyilatkozat komoly támpontot ad a családnak és a jogászoknak a digitális javak (pl. fizetős domainek, online vállalkozások) sorsáról.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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