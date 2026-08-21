Tervezett likvidálások Izraelben?

Időközben kiderült, hogy Izrael új, 1200 lakásos lakónegyedet tervez a megszállt Kelet-Jeruzsálem területén, amely a nemzetközi törvények alapján illegális. Ed Miliband brit külügyminiszter szerint a kiírt tender elfogadhatatlan és pusztító lépés, amely Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet elvágja egymástól. Nagy-Britannia be is hívta az E1-építkezés néven elhíresült terv miatt Izrael londoni nagykövetét, s közölte, az elképzelés a kétállami megoldást megakadályozza, így a béke elleni lépésként értékelik.

Borítókép: Izraeli telep építése a ciszjordániai Rámalláh mellett (Fotó: AFP/AHMAD GHARABLI)