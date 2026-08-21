Több ezer civil szervezetet nem lehet megbélyegezni: kiakadt Ruffékra az egyik egyesület tagja
Egy kisalföldi civil szervezet tagja szerint súlyosan aggályos, hogy a Tisza-kormány által közzétett, állami támogatásban részesült civil szervezeteket összegyűjtő térképet „álcivil” és „álszervezet” bélyeggel kapcsolják össze. A Gyopáros Alpárnak küldött levél írója úgy véli, a támogatások nyilvánossága önmagában nem problémás, a politikai megbélyegzés azonban minden civilt érinthet.
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