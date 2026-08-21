A tűzijátéktól hangos az ország – de nem azért, mert annyira szerették
Az időjárás már az esti program kezdésekor beleszólt az augusztus 20-i budapesti ünnepségbe: a megerősödő szél miatt a drónok felbocsátását kezdetben nem tartották biztonságosnak. Később azonban folytatódott az esti műsor, és a tűzijátékot is megtartották, ami óriási vitát generált az időjárási körülmények miatt.
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