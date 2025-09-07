Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Szolgáltak és védtek: a Volvo kombik története (top10)

Kétségtelen, hogy némelyikük meglehetősen bumfordi volt, és a sportossággal is hadilábon állt. Mégis, hosszú évtizedeken át a biztonság, a praktikum, illetve sok esetben a tartósság megtestesítői voltak a Volvo kombik, melyek történte a jelek szerint a végéhez közeledik, hiszen a SUV-ok vették át szerepüket. Íme, tíz ikonikus svéd mindenes a múltból.

2025. 09. 07. 10:34
Fotó: Volvo Cars
Nem kérdés, a Volvo kombi jóval több egy sima autótípusnál: számos kivitele intézménnyé vált a sallangok helyett masszív és sokoldalú kocsira vágyó családok körében. A svéd farmerek kedvencéből azután lett világsztár, hogy a '60-as években az amerikai háziasszonyok is rákaptak, és egészen a szabadidőautó-őrület kitöréséig elképzelhetetlen volt számukra, hogy másba üljenek. Napjainkban egy újabb, szomorú fejezetéhez ért a történet: a gyártó bejelentette, hogy szeptemberben a V90 utód nélkül eltűnik a kínálatból (a középkategóriás V60 egyelőre marad), így a nagyméretű Volvo kombik története lezárul. Ennek apropóján lássuk a híres elődöket!

Hamarosan kigördül a gyárkapun az utolsó V90
Fotó: Volvo Cars

PV445 Duett

Az első kombi Volvót 1953-ban mutatták be. A Duett volt az egyik első modell, amit Amerikába is exportáltak. Nem véletlenül utal kettősségre a neve: munkaidőben megbízható igáslóként, szabadidőben pedig kényelmes utazóautóként funkcionált. A motorja és a független első futóműve a PV limuzinból származott, de azzal ellentétben alvázas felépítésű volt, a nagy terhelhetőséget pedig laprugós hátsó futómű biztosította. Létravázas építése miatt rengeteg felépítménnyel készült a Duett: a gyári kombik és a zárt furgonok mellett a svéd karosszériagyártók platós és dobozos verziókat is készítettek belőle, de még egyedi kabrió és hot rod is létezett Duett-alapokon.

Igazi mindenes készült a púpos PV544 alapjaira
Fotó: Volvo Cars

P220 Amazon

1962-ben váltotta a Duettet a 120/130 széria, amit mindenki csak Amazonként ismer. Jóval elegánsabb vonalvezetése mellett a karosszéria már önhordó volt, ami sokat dobott a menettulajdonságokon. Zseniális húzás volt a vízszintesen kettéosztott csomagtérajtó, aminek az alsó részét piknikasztalként vagy padként is lehetett használni. Hosszú tárgyak szállításánál pedig a lehajtott alsó részen lévő rendszámot ki lehetett hajtani, így a rendőrök sem reklamálhattak. Az Amazon kombi "S" változata a maga 115 lóerős motorjával a kor egyik leggyorsabb kombija volt.

Letisztult elegancia a hatvanas évekből: Amazon
Fotó: Volvo Cars

140-es sorozat

Modern, szögletes formavilága mellet a Volvo 1966-ban mutatta be módosított névadási rendszerét is a 140-es sorozattal. Az első szám a típust, a második a hengerek számát, a harmadik az ajtók számát jelezte. Vagyis az 1968-as 145-ös volt az 1-es sorozatba tartozó, négyhengeres, ötajtós kombi. Bár számos alkatrészét az Amazontól örökölte, sok újdonságot is hozott: minden keréknél tárcsafék lassított, a leghátsó oldalablakok is nyithatók voltak, a hátsó szélvédőre pedig elektromos fűtőszál került.

Osztott, vagyis nyitható és sík (a képen) hátsó oldalablakokkal is készült
 Fotó: Volvo Cars

1800 ES

Ha Simon Templar, azaz „Az Angyal” családot alapított volna, biztos, hogy a P1800 kupéból az 1800 ES-be ült volna át, ami a Volvo talán legszebb autójának utolsó változata. Az 1971 őszén debütált "shooting brake" modellnek sem volt több ajtaja, mint a kupénak, de az igazi különlegessége a teljesen üvegből készült csomagtérajtó volt. Ez a megoldás később a 480 kupét és a C30-ast is inspirálta. Mivel az 1800 ES-ből alig több mint 8000 darab készült, ma ez az egyik legkeresettebb és legértékesebb veterán Volvo.

Egy csodás kupéból faragott kombi. A németek "Hófehérke koporsójának" hívták
Fotó: Volvo Cars

240-es sorozat

A legsikeresebb Volvo kombi 1974-ben érkezett. Akárcsak a 145-ös, ez is a ma is jól ismert, ikonikus Volvo kombi-jegyeket viselte magán: a függőleges hátsó részt és a praktikus, jól pakolható, szögletes karosszériát, ami fittyet hányt az aerodinamikára. Az 1981-ben bevezetett 245 Turbo Edition volt a világ első turbómotoros kombija, ráadásul nem is dízelmotorral. Akkora siker volt a 245-ös, hogy a gyártását csak 19 évvel később, 1993-ban állították le, megbízhatóság és biztonság terén is mércét állított.

Gyári verzióit milliók ismerték, de készültek speciális (pl. nyújtott reptéri) kombik is
Fotó: Volvo Cars

740/760

Az 1982-ben bemutatott 740-es a kocka Volvók legszögletesebbike, a szélcsatornák réme, maga a megtestesült '80-as évek. E modell nevében a középső szám már nem a hengerszámra utalt, egyszerűen csak azt mutatta, hogy ez a verzió kevésbé luxus, mint a 760-as. Utóbbit akár 190 lóerős turbómotorral, kipörgés- és blokkolásgátlóval, elektromos tetőablakkal, klímával és prémium hifivel is meg lehetett vásárolni. Annak, aki takarékoskodni szeretett volna, a 240-esben debütált soros hathengeres (a Volkswagen LT-ből érkező) dízelmotor turbós változatát ajánlották a szalonokban.

Sallangmentes forma alatt masszív technika a 740-ben
Fotó: Volvo Cars

940/960

Az utolsó hátsókerekes Volvo a 900-as széria volt, ami a 700-as továbbfejlesztéseként született 1990-ben. Valamennyit javítottak a panelekre emlékeztető légellenálláson és a LEGO-formán, de a kombi hátulról így is összetéveszthető volt az elődjével. A legdrágább 960-ast a Volvo addigi legerősebb motorja, a 24 szelepes, könnyűfém blokkos hathengeres repítette, 204 lóerővel.

Hátulnézetből igencsak hasonlított a 740-esre
Fotó: Volvo Cars

Az 1994-es modellfrissítés hozta el a keresztlaprugós független hátsó futóművet, ami egyszerű és strapabíró volt, ráadásul csökkentette a rugózatlan tömeget, mivel a kompozit laprugó annyit nyomott, mint egyetlen acél tekercsrugó a kettőből, amit kiváltott. Ezt a nem mindennapi technikai megoldást a 2015-ös XC90-ben is megtaláljuk. 1996-ban a 940/960 kombit átnevezték V90-re, a V betű az angol versatility (variálhatóság) szóra utalt.

1994 után egyedi, modernebb orrot kapott a 960-as
Fotó: Volvo Cars

850

Az első modern Volvónak tartott 850-es már elsőkerék-meghajtású volt, független hátsó futóművel és vadonatúj öthengeres motorokkal. Sokan az 1993-ban bemutatott kombit szebbnek tartották a limuzinnál, még a 0,29-es légellenállása is kiemelkedő volt. A lökhárítótól a tetőig húzódó függőleges lámpasor nemcsak a kinézetet, de a biztonságot is javította, mivel messzebbről, több autón keresztül is látható volt a fénye. Ez volt az első autó, amiben öt darab hárompontos öv és első oldallégzsák is volt. Még versenyautó is készült belőle, amivel a Brit Túraautó Bajnokságban (BTCC) is indultak 1994-ben.

Régi és új világ izgalmas találkozása volt az immár fronthajtású 850-es
Fotó: Volvo Cars

Annyira elégedett volt a Volvo a hátsó rész dizájnjával, hogy az 1997-es modellfrissítésnél – amikor V70-re nevezték át a típust – csak az orr-részen változtattak. A csúcsot jelentő R változat a Porschéval közösen fejlesztett, 250 lóerős öthengeres turbómotorja miatt valóságos mozgó konditerem volt: a hajtási befolyások miatt a kormányzás közben igen gyorsan edzette a karizmokat.

Komoly erőforrásokat fordítottak a tökéletes ergonómiára
Fotó: Volvo Cars

XC70

A Volvo 1998-ban mutatta be a modern terepkombik első európai képviselőjét, így egy évvel megelőzték az Audi Allroad Quattrót, de négy évvel lekésték a Subaru Legacy Outback-et. Akkoriban egy ilyen kategóriás autót szinte csak dízellel lehetett eladni, de mégis, a svédek inkább egy nyomatékos, kisturbós öthengeres benzinessel kínálták az XC70-est. A műszakilag megegyező V70 AWD-től könnyű volt megkülönböztetni a Cross Country-t az emelt futómű, az egyedi hűtőmaszk és a fényezetlen védőelemek révén.

Friss ötlet a Volvo kombik evolúciójában: emelt Cross Country
Fotó: Volvo Cars

V70

2007-ben, még a Ford-konszern irányítása alatt jelent meg harmadik V70 generáció, amely az S80-as limuzin alapjaira épült (ám azzal ellentétben nem kapta meg a Yamaha-féle V8-as motort), elődjéhez hasonlóan masszív vállakkal és rengeteg új kényelmi, illetve biztonsági extrával. Vérbő öthengeres benzineseket és a sportos verziókat is kínáltak belőle, akár bioetanol-benzin üzemmel. Pályafutása vége felé sajnos néhány izmos verziót kigyomláltak a palettáról, viszont az új trendeknek megfelelően elkészítették a plug-in hibrid kivitelt, ami akár 30 kilométert is képes volt megtenni tisztán elektromosan.

Széles motorpalettát kínált 1,6-os dízeltől az öt- és hathengeres turbós benzinesekig
Fotó: Volvo Cars


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

