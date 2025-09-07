Szolgáltak és védtek: a Volvo kombik története (top10)

Nem kérdés, a Volvo kombi jóval több egy sima autótípusnál: számos kivitele intézménnyé vált a sallangok helyett masszív és sokoldalú kocsira vágyó családok körében. A svéd farmerek kedvencéből azután lett világsztár, hogy a '60-as években az amerikai háziasszonyok is rákaptak, és egészen a szabadidőautó-őrület kitöréséig elképzelhetetlen volt számukra, hogy másba üljenek. Napjainkban egy újabb, szomorú fejezetéhez ért a történet: a gyártó bejelentette, hogy szeptemberben a V90 utód nélkül eltűnik a kínálatból (a középkategóriás V60 egyelőre marad), így a nagyméretű Volvo kombik története lezárul. Ennek apropóján lássuk a híres elődöket!

Hamarosan kigördül a gyárkapun az utolsó V90

Fotó: Volvo Cars

PV445 Duett

Az első kombi Volvót 1953-ban mutatták be. A Duett volt az egyik első modell, amit Amerikába is exportáltak. Nem véletlenül utal kettősségre a neve: munkaidőben megbízható igáslóként, szabadidőben pedig kényelmes utazóautóként funkcionált. A motorja és a független első futóműve a PV limuzinból származott, de azzal ellentétben alvázas felépítésű volt, a nagy terhelhetőséget pedig laprugós hátsó futómű biztosította. Létravázas építése miatt rengeteg felépítménnyel készült a Duett: a gyári kombik és a zárt furgonok mellett a svéd karosszériagyártók platós és dobozos verziókat is készítettek belőle, de még egyedi kabrió és hot rod is létezett Duett-alapokon.

Igazi mindenes készült a púpos PV544 alapjaira

Fotó: Volvo Cars

P220 Amazon

1962-ben váltotta a Duettet a 120/130 széria, amit mindenki csak Amazonként ismer. Jóval elegánsabb vonalvezetése mellett a karosszéria már önhordó volt, ami sokat dobott a menettulajdonságokon. Zseniális húzás volt a vízszintesen kettéosztott csomagtérajtó, aminek az alsó részét piknikasztalként vagy padként is lehetett használni. Hosszú tárgyak szállításánál pedig a lehajtott alsó részen lévő rendszámot ki lehetett hajtani, így a rendőrök sem reklamálhattak. Az Amazon kombi "S" változata a maga 115 lóerős motorjával a kor egyik leggyorsabb kombija volt.

Letisztult elegancia a hatvanas évekből: Amazon

Fotó: Volvo Cars

140-es sorozat

Modern, szögletes formavilága mellet a Volvo 1966-ban mutatta be módosított névadási rendszerét is a 140-es sorozattal. Az első szám a típust, a második a hengerek számát, a harmadik az ajtók számát jelezte. Vagyis az 1968-as 145-ös volt az 1-es sorozatba tartozó, négyhengeres, ötajtós kombi. Bár számos alkatrészét az Amazontól örökölte, sok újdonságot is hozott: minden keréknél tárcsafék lassított, a leghátsó oldalablakok is nyithatók voltak, a hátsó szélvédőre pedig elektromos fűtőszál került.