Klasszikus SUV-ként támadt fel a Volvo népszerű terepkombija

Nagy hatótávolságú plug-in hibrid SUV-ként született újjá a Volvo XC70, amelynek legújabb generációja

több mint 164 km-t képes megtenni tisztán elektromos hajtással

(WLTP mérési ciklus), és még utána is több mint 800 km-t a tankban lévő benzinnel. Az újdonság az XC90 alatt helyezkedik el a márka kínálatában, a stílusjegyeit tőle és az elektromos testvérétől, az EX90-től örökölte. Kezdetben csak Kínában kerül forgalomba, de a svéd cég megerősítette, hogy később tervezi az autó európai forgalmazását.

A formaterv jellegzetesen volvós a függőleges hátsó lámpákkal

Fotó: Volvo

Úgy tervezték az új XC70-et, hogy segítse a Volvo elektromos átállását azáltal, hogy nagy hatótávolságú PHEV-ként alternatívát kínál azoknak az ügyfeleknek, akik még nem szeretnének a belső égésű motorral szerelt korábbi autójukról azonnal tisztán elektromosra váltani, többek között a hatótávproblémák miatt.

Több mint 160 km-t elmegy tisztán árammal, ami egy PHEV-től remek érték

Fotó: Volvo

Még nem hozták nyilvánosságra az XC70 műszaki adatait, de azt megerősítették, hogy az új, skálázható moduláris architektúrájának (SMA) a nagy hatótávolságú PHEV hajtásláncokhoz optimalizált változatára épül. A kínai kormányhoz benyújtott szabadalmi bejelentés szerint a hajtásláncban

egy 162 lóerős, 1,5 literes benzines turbómotort kombinálnak egy villanymotorral,

amely egy 21,2 kWh-s vagy egy 39,64 kWh-s akkumulátorból kaphatja az áramot. Az XC70 támogatja a gyorstöltést: a nagyobbik akkumulátor is mindössze 23 perc alatt feltölthető 0-ról 80 százalékosra. Kétirányú töltési lehetőséget is kínál az autó, így áramforrásként is lehet használni, például szabadtéri piknikezés közben.

Alig van több fizikai gomb, mint egy Teslában

Fotó: Volvo

A szabadalmi bejelentésekből az is kiderült, hogy az új XC70 4815 mm hosszú és 1890 mm széles lesz, vagyis

az XC90-nél 138 mm-rel rövidebb és 33 mm-rel keskenyebb.

A beltérben egy 12 colos digitális műszerfal és egy – Volvótól szokatlan módon – fekvő tájolású, 15,4 colos érintőképernyő található, valamint egy 91 colos, kiterjesztett valóságot használó head-up kijelző is elérhető opcionálisan.

Hétüléses változat nincs

Fotó: Volvo

Már elkezdődött Kínában az XC70 gyártása, ahol a modell már elő is rendelhető. Az európai bevezetés időpontjáról még nem érkezett információ. Szeptemberben fejeződik be a V90 gyártása, így a kombi hagyományairól ismert márka egyetlen kombija a korosodó V60 marad, de várhatóan az sem kap majd utódot a SUV-ok kirobbanó népszerűsége miatt.