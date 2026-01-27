November végén debütál az év egyik legjobban várt magyar filmje

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Még egy kívánság Dobó Kata harmadik rendezése, ami egy mágikus füzet körül bonyolódik. A rendező akkor úgy fogalmazott, ez az eddigi legszemélyesebb munkája, és a saját élete buktatói okán szerzett felismerések megjelennek a filmben is.

Kádár L. Gellértet legközelebb Dobó Kata filmjében láthatjuk a nagyvásznon. Fotó: Sallak Dóra

Nyilván ezekben is egy fantasztikus elem a katalizátor, de alapvetően mindegyik vicces film, jó romkom, amik állítanak valami fontosat is a világról. Rendben van, hogy szórakoztatnak egy másfél órát, és utána jobb kedvvel jövünk ki róluk a moziból, de közben kapunk valami pluszt is

– tette hozzá Dobó Kata.

A történet napjainkban játszódik, főhőse Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai megváltoznak, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amellyel bármit eltüntethet a világból. Elkövet egy szakmai baklövést, amelyből az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, és egyre extrémebb kívánságokkal írja tele… De vajon lehet-e következmények nélkül bármit kívánni? 2026. november 26-án kiderül a mozikban.