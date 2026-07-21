A lengyel patrióták számos vezetője, korábbi minisztere emigrációban, feje felett letartóztatási paranccsal, mindezt mondvacsinált indokokkal, koholt vádakkal, mert a Tusk nevű brüsszelita szarzsák ezt a parancsot kapta.

És most mindez megérkezett Magyarországra.

A legnagyobb ellenzéki párt adatközpontjában grasszálnak a hatalom csicskái, szerverek lefoglalva, adatbázisok elvíve, a párt levelezőrendszere és honlapja nincs többé, nem működik.

Közben a Velkeyék versenyt vonyítanak, hogy éppen most állítják helyre a jogállamot.

Hát persze.

A Brüsszel-féle jogállamot.

Ideje van a lázadásnak. Az ellenállásnak. Az üvöltésnek. Nem ezért alapítottunk Fideszt 38 évvel ezelőtt. Nem erről a világról, nem erről a rendszerváltásról, nem erről a nyugatról álmodtunk.

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