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Négy gyerekkönyv, amivel kaland lesz a nyári szünet

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Van az a nyári délután, amikor már túl meleg van a biciklizéshez, a strandra sincs kedvünk elmenni, mégis jó lenne valahova elutazni. A jó gyerekkönyvek ilyenkor is képesek kalandot kínálni: néhány oldal alatt elrepítenek egy titokzatos balatoni öbölbe, egy füstölgő tengerre, egy állatokkal teli erdőbe vagy egy vár mélyén rejtőző barlangba.

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 09. 17:26
Forrás: pexels.com
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A hétköznapi világ és a varázslények világa úgy olvad össze, hogy egy idő után teljesen természetesnek tűnik: miért is ne élhetnének vízimanók, lidércek vagy tündérek a Balaton körül? A szereplők ismerősek, éppen olyan sokfélék, mint egy iskolai osztály tagjai. Van köztük eminens, visszahúzódó, örök bajkeverő és csendes megfigyelő is, a történet pedig szépen megmutatja, hogy végül mindegyiküknek szüksége lesz a másik erősségeire. És akkor még a kedvencről, Kormorról nem is szóltunk…

Várak, kövek, barlangok 2. – kirándulások kíváncsi gyerekeknek 

A négy könyv közül Czernák Eszter Várak, kövek, barlangok 2. című kötete a kakukktojás, hiszen itt a legerősebb az ismeretterjesztő szál. Egy nagyon kíváncsi családot kísérhetünk el különböző kirándulásokra a történet során. A nagyon kíváncsi pedig egyáltalán nem túlzás, kifejezetten irigylésre méltó, hogy a főszereplő gyerekek nem azt kérdezik, mikor érünk már haza, hanem azt, hogyan keletkezett ez a barlang, kik éltek ebben a várban vagy miért pont ide építették. 

A válaszok arányosak, pontosan annyi információt adnak, amennyit egy gyerek egyszerre örömmel befogad, ráadásul valóban kedvet csinál ahhoz, hogy megismerjük hazánkat. Tökéletes lesz egy-egy utazás előtt, ráhangolódásként vagy ötletadóként, különösen most, a nyári melegben, amikor egy-egy hűvös barlang felfedezésénél kevés jobb családi programot lehet elképzelni.
 

 

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