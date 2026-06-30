Focilázban ég a gyerek? Ezt a négy könyvet imádni fogja

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Ártatlan labdázással kezdődik, aztán megjelennek a fociskártyák, a kedvenc játékos és a vágyott mez, végül pedig már együtt ülünk le meccset nézni. Idén ráadásul a világbajnokság is biztosan sok új focirajongót szerez. A focis gyerekkönyvek remekül továbbviszik ezt a lelkesedést. Megnéztük a Napraforgó Kiadó négy újdonságát: az ovis böngészőtől a futballtörténeti albumig minden korosztálynak tartogatnak felfedeznivalót.

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 30. 6:50
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A sok infografika, a könyvet végigkísérő kedves focilabda-illusztráció és a rengeteg érdekesség miatt mindig akad benne valami, ami miatt nem lehet letenni. Azoknak a 8–12 éves gyerekeknek lesz kedvence, akik már valóban meg akarják érteni, mi történik a pályán. 

Focis gyerekkönyvek a lefújás utánra is

A könyvek mellé jó kiegészítő a A foci mestere - Világbajnokságok kártyacsomag, amit végigjátszva több mint kétszáz kérdés segítségével utazhatunk végig a világbajnokságokon. Külön öröm, hogy a régebbi tornák is előkerülnek, így könnyen lehet, hogy egy-egy kérdés után a szülők, nagyszülők is mesélni kezdenek a saját emlékeikről. 

Lehet, hogy a világbajnokság véget ér, de a fociláz általában nem múlik el. Jó eséllyel ezek a kötetek sem csak egyszer kerülnek majd elő: lesz köztük olyan, amit a gyerekek újra és újra végigböngésznek, olyan, amiből esténként egy-egy történetet olvasnak el és olyan is, amihez még hónapok múlva is visszalapoznak egy frissen megismert játékos vagy egy izgalmas futballtörténeti érdekesség miatt. Mert a gyerekek számára a foci világa nem egyetlen meccsről szól, hanem arról a rengeteg történetről, hősről és felfedeznivalóról, amelyben mindig jó egy kicsit elmerülni.

 

 

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